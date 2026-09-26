Cuotas y escalas del Monotributo: qué límites fijó ARCA para pagar en octubre

El pago de la cuota de octubre para Monotributo de ARCA incluye impuesto, jubilación y obra social, con valores que varían según la categoría y actividad.

De cara al inicio de un nuevo mes, los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado deben cumplir con sus obligaciones fiscales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para el pago de la cuota de octubre, se mantienen vigentes los topes de facturación y los valores actualizados durante el último semestre.

Cuáles son los topes de facturación En cuanto a los límites de facturación anual permitidos para mantenerse dentro del sistema, la normativa establece un piso y un techo muy marcados según el tipo de actividad comercial. Los pequeños contribuyentes que se encuentran en la Categoría A, la más baja de todo el esquema, tienen permitido registrar ingresos brutos anuales de hasta 12.009.410 pesos.

Por otro lado, los topes máximos varían dependiendo de si el contribuyente presta servicios o se dedica a la venta de bienes. El límite de facturación para la Categoría K, que es la más alta del registro, está fijado en 126.610.830 pesos anuales. Para quienes exclusivamente se dedican a la prestación de servicios, la última escala permitida es la Categoría H, con un tope anual de 81.924.660 pesos. Si se superan estos montos acumulados en los últimos doce meses, el ente recaudador procede a la exclusión automática del contribuyente y su posterior traspaso al Régimen General.

Para chequear categoría y monto a pagar, los contribuyentes deben ingresar a ARCA con CUIL y Clave. Foto: Archivo MDZ Cuánto hay que pagar por categoría de monotributo Respecto a los montos que hay que desembolsar en este mes de octubre, el valor de la cuota varía según la categoría asignada, pero siempre incluye los mismos tres componentes obligatorios: el impuesto integrado, el aporte al sistema jubilatorio y el pago de la obra social. Quienes integran la Categoría A deben abonar una cuota unificada de 49.527 pesos, independientemente de su rubro.

A medida que se avanza en la tabla, el peso mensual de la cuota se incrementa significativamente y los valores comienzan a diferenciarse según la actividad. Por ejemplo, en la Categoría E se paga una cuota mensual de 119.811 pesos en el rubro de servicios, mientras que en la cima de la tabla (Categoría K) el pago mensual supera el millón y medio de pesos.