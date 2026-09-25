Anses: requisitos y paso a paso para que los abuelos cobren la asignación por nietos

Los jubilados de Anses que cuidan a sus nietos pueden solicitar un cambio de titularidad para cobrar asignaciones, siempre que se cumplan los requisitos.

Cómo hacer el trámite en Anses para cobrar por los nietos a cargo. Foto: Archivo

Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que asumen el cuidado diario de sus nietos pueden solicitar un cambio de titularidad para percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación Familiar. Conocé qué documentación se necesita y cómo es el trámite gratuito para registrar este vínculo ante el Ministerio de Capital Humano.

Aunque popularmente se la busca como "asignación por nietos", no se trata de un nuevo beneficio. El trámite, conocido legalmente como Adenda 63, permite modificar quién cobra una asignación ya existente cuando el niño o adolescente quedó al cuidado definitivo de un abuelo, tío, hermano mayor o un referente afectivo.

Para que el organismo apruebe este cambio, el requisito más estricto y excluyente es la convivencia. Por lo tanto, ambos Documentos Nacionales de Identidad (el del adulto mayor y el del menor) deben tener consignado exactamente el mismo domicilio para acreditar el centro de vida.

El trámite alcanza a niños y adolescentes de hasta 18 años y personas con discapacidad sin límite de edad. ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué documentación hay que presentar Para iniciar la gestión, el adulto responsable debe reunir (siempre en original y copia):

DNI de la persona adulta solicitante.

DNI y partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.

Documentación necesaria que acredite el vínculo familiar (en el caso de abuelos o parientes) o la situación de cuidado (referentes afectivos). Cómo realizar el trámite de Anses paso a paso El procedimiento no comienza en la oficina previsional. Primero, el interesado debe acercarse a las sedes locales de la Subsecretaría de Políticas Familiares, el Ministerio de Capital Humano u organismos provinciales de niñez habilitados (podés consultar tu punto más cercano en cualquier UDAI de Anses).