Cultura del rebusque: el pluriempleo se afianza en Mendoza con casi 110.000 personas

En línea con las marcas nacionales y sin poder escapar al contexto macroeconómico del país, la foto más reciente del mercado laboral mendocino confirmó una tendencia que ya dejó de ser coyuntural para transformarse en estructural: cada vez más personas con empleo necesitan un segundo trabajo para sostener su nivel de ingresos.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ), la tasa de ocupados demandantes de empleo en el conglomerado del Gran Mendoza alcanzó el 20,8% en el cuarto trimestre de 2025. En términos absolutos, esto equivale a más de 107 mil mendocinos que, teniendo trabajo, están en la búsqueda de otro ingreso.

El dato refleja una leve mejora respecto del trimestre anterior -cuando el indicador había trepado al 22,7% (119 mil personas)-, pero marcó un deterioro en la comparación interanual: en 2024, el mismo indicador era del 19,5%, lo que representaba a unas 100 mil personas. En otras palabras, en un año se sumaron alrededor de 7.000 mendocinos a la búsqueda de un segundo empleo.

La explicación de este fenómeno no es lineal y responde a la combinación de variables macroeconómicas de largo plazo con transformaciones recientes del mercado laboral. Así lo explicó a MDZ Online Paula Pía Ariet, economista especialista en recursos humanos y CEO de Gestión Capital Humano.

Por un lado, la especialista explicó que la búsqueda de un segundo empleo tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo. Es que al estar deteriorado, las personas necesitan aumentar sus ingresos para sostener su nivel de vida. Sin embargo, este no es un hecho reciente, sino que se viene viendo desde hace años en todo el país.

“Estamos perdiendo poder adquisitivo desde hace más de 15 años. Es un proceso gradual, sostenido, que hace que cada vez más personas necesiten complementar ingresos o que más miembros de un mismo hogar deban insertarse en el mercado laboral”, señaló Ariet.

Este deterioro persistente del salario real reconfiguró las estrategias familiares. El pluriempleo deja de ser una opción marginal para convertirse en una herramienta central de supervivencia económica.

Por el otro, de acuerdo al análisis de Ariet se encuentra el cambio del mercado laboral: “Antes no era habitual buscar dos empleos. La lógica era trabajar ocho horas o no trabajar. Hoy eso cambió”, afirmó. Y agrega un elemento clave: la expansión de modalidades laborales más flexibles. “Las empresas, muchas veces, no pueden sostener plantillas completas, entonces optan por contratar bajo esquemas part time. Eso abre la puerta a que una misma persona combine varios trabajos”.

Una reconfiguración nacional

Tomando como referencia la tasa de desocupación, que las cifras de Mendoza se encuentren por debajo del promedio nacional (6,7% para la provincia y 7,5% para el país), no significa que la situación de la provincia sea la óptima, sino que evidencia una reconfiguración de la estructura productiva de Argentina.

“El peso que tiene el Área Metropolitana de Buenos Aires en los indicadores del Indec es muy grande. Allí se está produciendo una transformación importante, con sectores industriales que pierden competitividad. En cambio, las economías regionales, como Mendoza, están en una mejor posición relativa”, argumentó la CEO de Gestión Capital Humano.

Este proceso genera un efecto estadístico y económico simultáneo: mientras algunas regiones del país muestran mayores dificultades, otras logran amortiguar el impacto gracias a su perfil productivo. Sin embargo, esto no alcanza para revertir la presión sobre los ingresos. “El hecho de que haya empleo no implica necesariamente que los ingresos sean suficientes”, advierte Ariet.

Qué esperar del mercado laboral en 2026

De acuerdo a Paula Pía Ariet, aunque es difícil estimar en qué niveles se ubicarán los distintos indicadores del mercado laboral, hay tres tendencias muy marcadas. En primer lugar, más pluriempleo y fragmentación: “El segundo empleo no es coyuntural, es una estrategia que llegó para quedarse. Va a seguir creciendo mientras el salario real no recupere poder de compra”, dijo la experta.

La segunda tendencia radica en el crecimiento del empleo, pero más precario: “Aunque puede haber cierta recuperación en cantidad de puestos, lo que se está expandiendo es el trabajo informal, independiente o por plataformas. Es decir, más empleo, pero menos estabilidad y protección”, precisó Ariet.

Por último, la economista mencionó la polarización del mercado laboral: “El empleo va a crecer en sectores dinámicos (tecnología, logística, servicios especializados), pero caer o estancarse en sectores tradicionales. Esto genera una brecha cada vez mayor entre quienes tienen habilidades demandadas y quienes no”, completó.