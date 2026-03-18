Arrastrado por la crisis nacional, el desempleo volvió a subir con fuerza en Mendoza

En solo un año, alrededor de diez mil personas cayeron en la desocupación en Mendoza . Arrastrado por la crisis nacional, el mercado laboral mostró un fuerte deterioro en el último trimestre de 2025 y contabilizó un total de 35.000 desempleados en la provincia, con una tasa de desempleo de 6,7%.

Así lo indican las recientes cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ) en su informe del Mercado de trabajo, publicado en la tarde de este miércoles en base a los datos de Encuesta Permanente de Hogares. Según la información oficial, el Gran Mendoza tuvo una suba de casi dos puntos porcentuales en la tasa de desocupación, pasando en solo un año de 4,8% a 6,7%, comparando la información del trinomio octubre, noviembre y diciembre de 2024 y 2025.

En números se pasó de 25.000 desempleados sobre una población económicamente activa cercana a las 515 mil mendocinos a 35.000 personas sin empleo (pero que lo buscan activamente) sobre un total de 517 mil. Si lo miramos en el corto plazo, en la comparativa contra el tercer trimestre de 2025, Mendoza sumó 2.000 nuevos desempleados, pasando de una tasa de 6,2% a 6,7%.

Pese a lo resentido que se vio el mercado en solo un año, en línea con la desaceleración de la actividad económica que se ha visto a nivel nacional, el conglomerado mendocino mostró cifras más alentadoras que las del promedio de todo el país. En Argentina la tasa de desocupación pasó de 6,6% en el tercer trimestre de 2025 a 7,5% en el cuarto trimestre.

En la comparación con el mismo período de 2024, el escenario también muestra un empeoramiento. A nivel de los 31 aglomerados urbanos que mide el Indec, la desocupación subió de 6,4% a 7,5% en un año.

El contexto del mercado laboral mendocino

Más allá del dato de la desocupación, la tasa de empleo también se vio resentida en la provincia, aunque de manera muy moderada. En un año la caída fue de 0,1 punto porcentual, pasando de 48,6% en el último trimestre de 2024 a 48,5% en el mismo periodo de 2025. En cambio, al comparar la medición con el tercer trimestre del año pasado la baja es más abrupta, ya que en julio, agosto y septiembre la marca había sido de 49,3%.

En la misma línea se ubicaron los registros de la tasa de empleo: en el cierre de 2025 alcanzó un 45,2%, mientras que en el año anterior había sido de 46,3%. En tanto, en la comparativa con el trimestre anterior, el área metropolitana de Mendoza tenía una marca de 46,3%, teniendo un baja de 1,1 puntos porcentuales.

Cuando los ingresos no alcanzan

Otro dato revelador del informe del mercado de trabajo publicado por el organismo nacional es la cantidad de mendocinos que, teniendo un empleo, están en la búsqueda de un segundo trabajo para tonificar sus ingresos. Siguiendo con la tendencia que se viene observando desde hace varios meses.

En este sentido, la tasa de ocupados demandantes de empleo llegó a 20,8%, lo que equivale a más de 107 mil mendocinos. En la comparativa interanual, se sumaron 7.000 personas, ya que en 2024 este indicador era del 19,5%, equivalente a 100 mil ciudadanos. La buena noticia se da respecto al tercer trimestre de 2025, ya que en ese periodo la cifra de mendocinos buscando un segundo trabajo llegó a 119 mil con una tasa de 22,7%.