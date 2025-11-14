Cuánto cuestan los $1.000 chilenos en la previa de las elecciones presidenciales en el vecino país

El panorama cambiario en Chile se encuentra en un punto de calma, justo antes de las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre . El dólar estadounidense acentúa su caída, cerrando este jueves en puntos de venta en $926 CLP , su nivel más bajo en cuatro meses.

Esta fortaleza del peso chileno responde a una favorable dinámica externa: la debilidad global del dólar (dollar index) y, crucialmente, un fuerte repunte en el precio del cobre, principal exportación de Chile . Analistas explican que la materia prima superó la barrera de los US$5 la libra en el mercado de futuros de Nueva York, generando un alivio directo sobre la divisa local.

La paridad del peso chileno con el peso argentino, centrada en los tipos de cambio más utilizados para el comercio y el ahorro, revela un costo alto, aunque moderado frente al pico preelectoral que experimentó Argentina .

El cálculo de los pesos argentinos (ARS) necesarios para cubrir 1.000 pesos chilenos ($1.000 CLP) utiliza la cotización de cierre del dólar chileno ($926,9 CLP) y las cotizaciones de venta del dólar argentino de este jueves:

Tipo de cambio formal (Oficial): la cotización ARS/USD es de $1.430 . El costo de 1.000 CLP se sitúa en $1.542,91 ARS .

Tipo de cambio informal (Blue): la cotización ARS/USD es de $1.435. El valor asciende a $1.548,32 ARS por cada 1.000 CLP.

La volatilidad argentina y el alivio de noviembre

El valor actual del mercado informal ($1.548,32 ARS) se sitúa significativamente por debajo del máximo de $1.614,53 ARS que alcanzó la cotización informal antes del sufragio en Argentina (26 de octubre).

La diferencia de costos entre ambos momentos es de $66,21 ARS menos por cada 1.000 CLP en el mercado blue actual. Este descenso en el costo para el peso argentino ocurre a pesar de que el dólar blue en Argentina cotiza casi sin cambios respecto a octubre, y se debe fundamentalmente a la caída del dólar en Chile.

La caída del dólar en Chile, influenciada por el precio del cobre, abarató la divisa vecina. Este efecto opera como un contrapeso. Muestra cómo la estabilidad del peso chileno, apoyado por su principal commodity minero, logra atenuar el impacto de la devaluación local argentina en los costos de referencia.