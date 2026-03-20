Honda se alía con John Deere para expandir su negocio de productos de fuerza en el agro

Honda Argentina firmó un acuerdo para comercializar sus productos de fuerza a través de la red de comercialización de John Deere.

Honda Motor anunció la firma de un acuerdo estratégico con John Deere para la comercialización y distribución de su línea de productos de fuerza a través de la red de concesionarios de la compañía estadounidense en todo el país.

La iniciativa busca fortalecer la presencia de Honda en el sector agroindustrial mediante un nuevo canal de ventas que complementa su red oficial. En particular, el acuerdo apunta a mejorar el acceso de los productores a equipamiento orientado al trabajo diario en el campo, aprovechando la capilaridad territorial de John Deere, que cuenta con más de 100 puntos de venta en la Argentina.

El convenio contempla la distribución del portfolio de productos de fuerza de Honda, que incluye motobombas, generadores, motores estacionarios, herramientas de jardín y soluciones a batería. Además, se integran servicios de soporte técnico y postventa bajo los estándares de calidad de la marca japonesa.

honda 2 Servicio para el agro Desde la compañía destacan que la alianza permitirá potenciar su llegada al interior productivo, en un contexto donde la cercanía con el cliente y la disponibilidad de servicio técnico son factores clave para el sector agropecuario.

“Este acuerdo refleja nuestro compromiso de seguir acompañando al productor agropecuario con soluciones confiables, eficientes y de alta calidad. La combinación de nuestra experiencia en tecnología con la estructura comercial y el conocimiento territorial de John Deere nos permite dar un salto en nuestra llegada al sector”, afirmó Ezequiel Caracoche, subgerente de Venta de Productos de Fuerza de Honda.