Contundente baja del dólar blue: a cuánto cerró el dólar oficial en la última rueda de noviembre

En medio de los movimientos cambiarios mientras el Gobierno anunció ofertas para privatizar cuatro represas clave, medida que fue celebrada por Javier Milei y el ministro Luis Caputo, el dólar le dio una buena noticia al Ejecutivo este viernes en el cierre de una nueva semana.

En la última semana de noviembre, el dólar oficial se mantuvo en su precio y no registró movimientos este viernes respecto del cierre del día jueves.

En concreto, el dólar oficial se mantuvo en pausa a $1425 para la compra y $1475 para la venta, al igual que el cierre del jueves, día en el que tampoco registró movimientos. Así, estuvo parado en dos ruedas cambiarias y se espera conocer qué pasará el lunes cuando arranque el mes de diciembre.

Mientras tanto, el dólar blue sí tuvo movimientos en la última rueda del mes de noviembre. El paralelo bajó unos $15 y quedó a $1415 para la compra y $1.435 para la venta. Se trata de una caída que alarga la brecha entre el oficial y el blue.

Con la baja de este viernes, el blue registra ya dos jornadas consecutivas a la baja despegándose del oficial. Este viernes cayó un 0,35% en promedio.

Dólar El dólar oficial sigue frenado este viernes.

Las acciones mientras el dólar blue baja

Esta tarde, el S&P Merval registra una suba de 0,66%, hasta los 3.040.020,06 puntos.

El panel líder opera con mayoría de alzas. Registran las mayores subas Telecom Argentina (4,49%), Central Puerto (2,97%) y Transener (2,39%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operan totalmente en alza. Las principales ganancias son de Loma Negra (6,59%), Cresud (6,58%) y Central Puerto (6,46%).

En los títulos públicos, el AL30 cae 0,38% y el AL35 pierde 0,44%; mientras que el Riesgo País se ubica en 651 puntos básicos, tras bajar 0,30%, según la medición de JP Morgan.