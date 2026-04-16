El barril de petróleo sube 4,8% mientras los mercados siguen con cautela las tensiones en el estrecho de Ormuz

Con el precario alto el fuego en Irán y en medio de la escalada verbal de autoridades de Estados Unidos, Israel y el país persa, el precio del barril de petróleo trepa este jueves 4,8%, marcando la fragilidad que hay en la situación para encontrar una solución negociada.

El crudo Brent del Mar del Norte, que es la referencia del mercado asiático, en Europa y también en Argentina, cotiza a 99,54 dólares (a las 13.23 hora argentina), acercándose nuevamente a los US$100, una línea psicológica que pone nerviosos a muchos actores del mercado.

Es una suba de 4,8% en la rueda y deja en claro que con menos oferta por el bloque de Estados Unidos a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz , solo cabe esperar más tensión en un mercado que acumula una suba de los precios del 50% desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques combinados EE.UU.-Israel contra Irán.

Por su parte, el crudo ligero del Golfo de México, que se comercializa como West Texas Intermediate (WTI) marca en las pantallas US$ 94,45 por barril, una suba de 3,46%. El crudo WTI es la referencia en el mercado estadounidense y gran parte de América Latina y en los últimos días recortó de forma importante la brecha que lo separa del Brent, e incluso en varias ruedas cotizó más alto, en una muestra de la volatilidad del mercado.

Estados Unidos e Irán habían acordado en principio celebrar nuevas conversaciones, tras una primera ronda de negociaciones el fin de semana pasado en Pakistán no arrojara un acuerdo inmediato, según el Wall Street Journal. El periódico recordó que ambas partes no han fijado fecha ni lugar para la reunión.

El juego de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también anunció que las conversaciones entre Israel y el Líbano se celebrarían hoy mismo, pero no dio ningún detalle. Aunque Israel confirmó que las conversaciones se realizarían hoy, Associated Press informó que Líbano desconocía su existencia.

Pero todo esto no logró despejar las dudas sobre la marcha de la guerra en Medio Oriente. La tensión permanece en la región, sobre todo por el bloqueo naval estadounidense a los puertos de Irán. Un alto mando militar iraní advirtió a Washington que no continuara con el bloqueo, aunque el Comando Central de Estados Unidos, no fue quebrado por ningún buque comercial ni petrolero vinculado a Irán.

Foco en el estrecho de Ormuz

Por el cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que sale el 20% del petróleo que consume el mundo, y los desvíos de oleoductos debido al conflicto, los analistas de ING estimaron que se ha interrumpido el abastecimiento de cerca de 13 millones de barriles de petróleo al día. Pero agregaron que la cifra podría aumentar gradualmente "con el bloqueo estadounidense".

"El principal riesgo alcista para el mercado es que fracasen las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Este no es un escenario irreal, dado que las demandas de Estados Unidos e Irán siguen estando bastante alejadas", señalaron en una nota los analistas de ING, entre ellos Warren Patterson y Ewa Manthey.