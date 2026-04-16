Causa Cupón PBI: la Justicia de Londres ordena congelar activos argentinos

La Corte de Londres ordenó al banco Lloyds congelar todos los activos soberanos pertenecientes a la Argentina hasta la audiencia fijada para el martes 21 de abril. La decisión se vincula con la condena que pesa sobre el país en la causa conocida como Cupón PBI .

Por el momento, no se conoce qué activos argentinos están depositados en esa entidad. Según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, los detalles se darán a conocer durante la audiencia de la próxima semana.

Argentina enfrenta una sentencia adversa por aproximadamente US$1800 millones . Para apelar el fallo de primera instancia, el país depositó cerca de US$300 millones como garantía, pero la decisión fue ratificada.

La Corte Suprema del Reino Unido rechazó tomar el caso, por lo que la condena quedó firme. Sin embargo, el país aún no abonó el monto total reclamado por los demandantes.

Ante esta situación, los beneficiarios del fallo avanzaron con medidas para cobrar la deuda, incluyendo pedidos de embargo sobre activos argentinos en el exterior.

La orden de la Corte de Londres La orden de la Corte de Londres por la causa Cupón PBI. X | @SebastianMaril

Medidas previas de la justicia británica

En febrero, la justicia londinense ya había ordenado a la Argentina entregar información detallada sobre:

Cuentas bancarias internacionales a su nombre

Deudas con acreedores externos

Contratos vinculados a concesiones offshore y energéticas

Estas medidas apuntan a identificar activos potencialmente embargables.

Nueva demanda por más de 1600 millones de euros

En marzo, los fondos beneficiarios del fallo —encabezados por Palladian Partners— presentaron una nueva demanda para ampliar la sentencia.

Según sostienen, si Argentina recalculara el crecimiento económico con la fórmula original, debería haber pagado intereses de los cupones PBI en 2017, 2021 y 2022. Por esa diferencia, reclaman otros 1600 millones de euros.

Qué es el Cupón PBI y por qué se originó el conflicto

El caso tiene su origen en la manipulación de estadísticas del Indec durante el kirchnerismo. Los bonos conocidos como Cupón PBI estaban atados al crecimiento económico del país.

El punto central del reclamo es que Argentina dejó de publicar el dato del PBI del último trimestre de 2013, modificó la fórmula de cálculo y reportó un crecimiento anual de 3,2%, apenas por debajo del 3,3% que activaba el pago de los cupones.

Los demandantes sostienen que, sin ese cambio metodológico, el país habría tenido que pagar intereses en los períodos comprendidos entre 2014 y 2018, así como en 2021 y 2022.