Cambia el plazo fijo: cuánto se gana con $5.000.000 a 30 días
Las tasas de interés del plazo fijo volvieron a modificarse y los bancos ya informaron al BCRA cuánto pagan por las colocaciones a 30 días.
El mes de marzo mostró una caída en las tasas de interés de plazo fijo y esto repercutió directamente en el bolsillo del ahorrista. En las últimas semanas, muchos bancos disminuyeron su tasa entre 2 y 4 puntos porcentuales, según muestra la tabla presentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dentro del Régimen Informativo de Transparencia.
Actualmente, los bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen tasas que van aproximadamente del 21 por ciento al 24 por ciento nominal anual (TNA) para colocaciones a 30 días. Mientras algunos bancos más pequeños y compañías financieras ofrecen tasas más elevadas para captar depósitos, especialmente en plazos fijos online.
Cuánto paga cada banco por un plazo fijo
Entre las principales entidades del sistema financiero, las tasas actuales se ubican en los siguientes niveles:
- Banco Nación: 22 por ciento de TNA
- Banco Santander: 22 por ciento de TNA
- Banco Galicia: 21 por ciento de TNA
- Banco Provincia: 23 por ciento de TNA
- BBVA: 21 por ciento de TNA
- Banco Macro: 24 por ciento de TNA
- Banco Credicoop: 21 por ciento de TNA
- ICBC: 23,15 por ciento de TNA
- Banco Ciudad: 21 por ciento de TNA
Entre las más altas informadas se encuentran:
- Banco VOII: 29 por ciento de TNA
- Crédito Regional Compañía Financiera: hasta 29,25 por ciento de TNA
- Banco Meridian: 28,5 por ciento de TNA
- Banco Bica: 28 por ciento de TNA
- Reba Compañía Financiera: 28 por ciento de TNA
Cuánto se gana con $5.000.000 en un plazo fijo a 30 días
Tomando como referencia una TNA promedio del 22 por ciento como Banco Nación y Banco Santander, una inversión de $5.000.000 a 30 días generaría aproximadamente alrededor de $90.400, dejando un monto total al vencimiento cercano a $5.090.400. Con tasas cercanas al 29 por ciento anual, un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días podría generar más de $119.000 de intereses en un solo mes.
De todos modos, los especialistas recuerdan que las tasas pueden variar según el banco, el canal de contratación y si el cliente tiene o no cuenta en la entidad, por lo que recomiendan consultar siempre las condiciones antes de realizar la inversión.