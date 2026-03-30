Cambia el plazo fijo: cuánto se gana con $5.000.000 a 30 días

Las tasas de interés del plazo fijo volvieron a modificarse y los bancos ya informaron al BCRA cuánto pagan por las colocaciones a 30 días.

El mes de marzo mostró una caída en las tasas de interés de plazo fijo y esto repercutió directamente en el bolsillo del ahorrista. En las últimas semanas, muchos bancos disminuyeron su tasa entre 2 y 4 puntos porcentuales, según muestra la tabla presentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dentro del Régimen Informativo de Transparencia.

Actualmente, los bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen tasas que van aproximadamente del 21 por ciento al 24 por ciento nominal anual (TNA) para colocaciones a 30 días. Mientras algunos bancos más pequeños y compañías financieras ofrecen tasas más elevadas para captar depósitos, especialmente en plazos fijos online.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo Entre las principales entidades del sistema financiero, las tasas actuales se ubican en los siguientes niveles:

Banco Nación: 22 por ciento de TNA

Banco Santander: 22 por ciento de TNA

Banco Galicia: 21 por ciento de TNA

Banco Provincia: 23 por ciento de TNA

BBVA: 21 por ciento de TNA

Banco Macro: 24 por ciento de TNA

Banco Credicoop: 21 por ciento de TNA

ICBC: 23,15 por ciento de TNA

Banco Ciudad: 21 por ciento de TNA Entre las más altas informadas se encuentran: Banco VOII: 29 por ciento de TNA

Crédito Regional Compañía Financiera: hasta 29,25 por ciento de TNA

Banco Meridian: 28,5 por ciento de TNA

Banco Bica: 28 por ciento de TNA

Reba Compañía Financiera: 28 por ciento de TNA ¿Es mejor un plazo fijo o utilizar billeteras virtuales? Foto: Shutterstock Las tasas de plazo fijo varían según el tipo de cliente y el banco. Foto: Shutterstock Cuánto se gana con $5.000.000 en un plazo fijo a 30 días Tomando como referencia una TNA promedio del 22 por ciento como Banco Nación y Banco Santander, una inversión de $5.000.000 a 30 días generaría aproximadamente alrededor de $90.400, dejando un monto total al vencimiento cercano a $5.090.400. Con tasas cercanas al 29 por ciento anual, un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días podría generar más de $119.000 de intereses en un solo mes.