Argentina registró superávit de US$2.294 millones en su cuenta corriente en 2025

El país registró un superávit de US$2.294 millones en su cuenta corriente durante 2025, según datos del Indec.

Argentina logra superávit gemelo en 2025 con impulso del campo y la energía.

La balanza de pagos del cuarto trimestre del 2025 registró un superávit de US$2.294 millones; y la financiera, un egreso neto de capitales por US$1.850 millones, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El país registró un superávit de Argentina en su cuenta corriente.

Al respecto, el ministro de Economía Luis Caputo agregó que el aumento en el superávit estuvo explicado por un mayor saldo en la balanza de bienes, que se incrementó de US$4.919 millones a US$6.283 millones.

Superávit en cuenta corriente y balanza de bienes “Esta suba fue consecuencia de un aumento de 14,4% interanual en las exportaciones y de 10,2% interanual en las importaciones”.

Además, recordó que el 2025 culminó con un déficit de US$7.582 millones, equivalente a 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

“La balanza de bienes registró un superávit de US$15.359 millones, con una suba en las exportaciones de 9,3% interanual y un incremento de 25,2% interanual en las importaciones”.