Cuál es el salario promedio pretendido en las búsquedas de empleo

Durante febrero, las pretensiones salariales en Argentina experimentaron un incremento, según el último Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran, la aplicación especializada en empleo en Latinoamérica .

El informe revela que los salarios pretendidos aumentaron un 3,33% respecto a enero, alcanzando un promedio de 1.755.866 pesos por mes.

Este crecimiento se ubicó 0,43 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada en el mismo periodo, que fue del 2,9%.

En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 22,99%, aunque este porcentaje se encuentra por debajo de la inflación acumulada en el último año, que fue del 33,1%.

Según Federico Barni, CEO de Bumeran, esta evolución puede responder tanto a una revalorización de las capacidades profesionales como a la necesidad de los talentos de ajustar sus pretensiones frente al costo de vida.

El informe también detalla los salarios pretendidos según el seniority del puesto. En las posiciones de supervisor y jefe, el sueldo promedio en febrero fue de 2.584.462 pesos por mes, con un descenso de 0,40% respecto al mes anterior.

En las categorías semi senior y senior, el promedio fue de 1.751.637 pesos por mes, con un aumento de 4,74%. En los niveles junior, el promedio fue de 1.307.752 pesos por mes, con un aumento del 2,19%[1].1

En las posiciones junior, el área de Recursos Humanos presentó la mayor pretensión salarial durante febrero, con 1.562.500 pesos por mes. Le siguieron Administración y Finanzas con 1.393.456 pesos por mes, Producción, Abastecimiento y Logística con 1.393.056 pesos por mes, y Tecnología y Sistemas con 1.344.531 pesos por mes.

El sector de Tecnología y Sistemas fue el que presentó mayores subas intermensuales, con un aumento del 13,74%, mientras que Comercial fue el de menor aumento, con un decrecimiento de -3,70%. El aumento promedio respecto al mes anterior en las posiciones junior fue de 2,19%.

En las posiciones semi senior y senior, los mayores salarios pretendidos fueron para el área de Recursos Humanos, con 1.990.000 pesos por mes. Le siguieron Tecnología y Sistemas con 1.933.167 pesos por mes, Administración y Finanzas con 1.873.438 pesos por mes, y Producción, Abastecimiento y Logística con 1.832.192 pesos por mes. El sector de Administración y Finanzas fue el que presentó el mayor incremento intermensual, con una suba de 12,86%, mientras que el sector Otros fue el de menor crecimiento, con un descenso de -7,70%. El cambio general promedio para las posiciones semi senior y senior fue de +4,74% respecto al mes anterior.

Durante el mes de febrero, Planeamiento Económico Financiero presentó el salario pretendido más alto para las posiciones de supervisor y jefe, con 4.750.000 pesos por mes.

En el caso de los puestos semi senior y senior, el rol con la pretensión salarial más alta fue Ingeniería Metalúrgica, con 3.250.000 pesos por mes, y para el segmento junior, Liderazgo de Proyecto, con 2.600.000 pesos por mes.

Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos fueron Mantenimiento y Limpieza con 837.500 pesos por mes en el sector junior, Telemarketing con 950.000 pesos por mes para los niveles semi senior y senior, y Enfermería con 1.150.000 pesos por mes para el segmento de supervisor o jefe.

En lo que respecta a las posiciones semi senior y senior, los puestos con la pretensión salarial más alta en cada sector fueron Ingeniería Metalúrgica del segmento Producción, Abastecimiento y Logística con 3.250.000 pesos por mes, Seguridad Informática de Tecnología y Sistemas con 2.750.000 pesos por mes, Minería, Petróleo y Gas de Otros con 2.650.000 pesos por mes, Contabilidad de Administración y Finanzas con 2.650.000 pesos por mes, Capacitación de Recursos Humanos con 2.300.000 pesos por mes, Comercio Exterior con 2.000.000 pesos por mes, y Creatividad de Marketing y Comunicación con 1.975.000 pesos por mes.

Los puestos semi senior y senior con sueldos más bajos en cada área fueron Telemarketing del segmento Comercial con 950.000 pesos por mes, Gastronomía de Otros con 1.075.000 pesos por mes, Planeamiento Económico Financiero de Administración y Finanzas con 1.100.000 pesos por mes, Producción de Producción, Abastecimiento y Logística con 1.150.000 pesos por mes, Administración de Bases de datos de Tecnología y Sistemas con 1.200.000 pesos por mes, Comunicación de Marketing y Comunicación con 1.300.000 pesos por mes, y Administración de Personal de Recursos Humanos con 1.750.000 pesos por mes.