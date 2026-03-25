Los salarios crecieron un 2,5% en enero y perdieron contra la inflación

Los salarios registraron una baja en el mes de enero de la mano del sector informal y fuertes caidas en el sector privado registrado y público.

Durante el mes de febrero, el índice de salarios registró un incremento del 2,5% mensual, según informó Indec. El dato implicó que los ingresos de los trabajadores retrocedieron 0,4 puntos porcentuales en el mes debido a que la inflación del mes fue de 2,9%.

No obstante, en la variación interanual, la mejora del 37,7% del índice general fue superior al 32,4% de inflación informada, lo que marca una mejora de más de 5 puntos porcentuales.

La variación mensual se desagrega en un 2,1% para el sector privado registrado, 1,8% para el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado, por lo que la caída del salario en el sector formal que promedió un 2% fue de 0,5 puntos porcentuales.

salarios enero El sector privado registrado fue el que más perdió Esta tendencia de mejora de los salarios informales y caída de los registrados se registró en casi todo el año 2025, con las únicas excepciones de los meses de noviembre y diciembre. De esta forma, se visualiza que las variaciones interanuales favorecieron claramente al denominado "sector privado no registrado" que tuvo una mejora del 80,6%, casi 48 puntos por sobre la inflación.