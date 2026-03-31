ARCA: qué es el Domicilio Fiscal Electrónico y para qué sirve

El Domicilio Fiscal Electrónico de ARCA es el canal oficial donde los contribuyentes reciben notificaciones, intimaciones y comunicaciones del organismo.

Durante el último tiempo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alertó a sus contribuyentes sobre distintas estafas realizadas a través de correos electrónicos falsos. En ese contexto, el organismo recordó cuáles son sus canales oficiales de comunicación. Uno de los principales es el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE). A continuación te contamos qué es y para qué sirve.

Qué es el Domicilio Fiscal Electrónico de ARCA El Domicilio Fiscal Electrónico es una casilla de mensajería privada entre ARCA y cada contribuyente. Se trata de un domicilio digital gratuito y seguro, ya que requiere autenticación mediante clave fiscal para poder ingresar y tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Además, este servicio es obligatorio para poder utilizar los servicios con clave fiscal y, desde el punto de vista administrativo, funciona de la misma manera que el domicilio fiscal constituido. En esta casilla digital los contribuyentes pueden recibir novedades y actos administrativos como embargos, liquidaciones, citaciones, notificaciones, emplazamientos, intimaciones y gestiones judiciales.

Todas las comunicaciones enviadas al DFE son certificadas oficialmente por ARCA. Además, las notificaciones se consideran automáticamente recibidas, y los mensajes se entienden como leídos y aceptados una vez transcurrida una semana, independientemente de si el contribuyente accedió al sistema o abrió la comunicación.

ARCA lanza su página web oficialmente Foto: ARCA Los contribuyentes deben revisar su Domicilio Fiscal Electrónico para conocer notificaciones de ARCA. Foto: Arca Cómo adherirse al Domicilio Fiscal Electrónico Para activar el Domicilio Fiscal Electrónico, los contribuyentes deben ingresar al servicio correspondiente con clave fiscal nivel 3 y completar el proceso de adhesión.