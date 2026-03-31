Anses confirmó el bono de $70.000: cuándo cobran jubilados y pensionados en abril 2026

Anses pagará el bono de $70.000 en abril junto con el aumento del 2,9%. Los nuevos montos para jubilados y pensionados y las fechas del calendario de cobros.

El Gobierno nacional firmó el Decreto 213/2026 donde confirmó el pago del bono extraordinario previsional de $70.000 para abril del 2026. Este bono se suma al aumento del 2,9% que recibirán todas las prestaciones de Anses el mes que viene en base al Índice de Precios al Consumidor de febrero.

Quiénes cobran el bono refuerzo El bono alcanza a los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima o un monto cercano a ella. Específicamente lo reciben los titulares de prestaciones contributivas a cargo de Anses, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y los titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones graciables.

Para quienes cobran exactamente la jubilación mínima el bono es de $70.000 completos. Quienes cobran un monto levemente superior reciben un bono proporcional hasta alcanzar el tope de la mínima más $70.000. Los jubilados que superan ese piso no acceden al beneficio.

El bono tiene carácter no remunerativo, no se descuenta por ningún concepto y no es computable para ningún otro beneficio. En el caso de pensiones con varios copartícipes, el bono se liquida por titular y no por cada copartícipe.

Cuánto cobran los jubilados en abril con el bono Con el aumento del 2,9% la jubilación mínima pasará de $369.600,88 a $380.319,31. Al sumar el bono de $70.000, el total que cobrarán los jubilados con la mínima en abril será de $450.319,31.