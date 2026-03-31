Anses confirmó el bono de $70.000: cuándo cobran jubilados y pensionados en abril 2026
Anses pagará el bono de $70.000 en abril junto con el aumento del 2,9%. Los nuevos montos para jubilados y pensionados y las fechas del calendario de cobros.
El Gobierno nacional firmó el Decreto 213/2026 donde confirmó el pago del bono extraordinario previsional de $70.000 para abril del 2026. Este bono se suma al aumento del 2,9% que recibirán todas las prestaciones de Anses el mes que viene en base al Índice de Precios al Consumidor de febrero.
Quiénes cobran el bono refuerzo
El bono alcanza a los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima o un monto cercano a ella. Específicamente lo reciben los titulares de prestaciones contributivas a cargo de Anses, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y los titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones graciables.
Para quienes cobran exactamente la jubilación mínima el bono es de $70.000 completos. Quienes cobran un monto levemente superior reciben un bono proporcional hasta alcanzar el tope de la mínima más $70.000. Los jubilados que superan ese piso no acceden al beneficio.
El bono tiene carácter no remunerativo, no se descuenta por ningún concepto y no es computable para ningún otro beneficio. En el caso de pensiones con varios copartícipes, el bono se liquida por titular y no por cada copartícipe.
Cuánto cobran los jubilados en abril con el bono
Con el aumento del 2,9% la jubilación mínima pasará de $369.600,88 a $380.319,31. Al sumar el bono de $70.000, el total que cobrarán los jubilados con la mínima en abril será de $450.319,31.
La PUAM pasará a $304.255,44 y con el bono alcanzará $374.255,44. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez llegarán a $266.223,52 y con el bono a $336.223,52.
Vale destacar que el bono de $70.000 se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, lo que significa que su valor real fue reduciéndose mes a mes por el impacto de la inflación acumulada durante ese período.
Calendario de pagos completo de Anses
Jubilados y pensionados con haber mínimo
- Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0.
- Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.
- Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.
- Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3.
- Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4.
- Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.
- Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6.
- Martes 21 de abril: DNI terminados en 7.
- Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8.
- Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9.
Jubilados y pensionados con haberes superiores
- Viernes 24 de abril: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 27 de abril: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9.
AUH
- Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0.
- Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.
- Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.
- Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3.
- Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4.
- Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.
- Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6.
- Martes 21 de abril: DNI terminados en 7.
- Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8.
- Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9.