ARCA habilitó la recategorización del monotributo: cuáles son las nuevas escalas

ARCA habilitó la recategorización del monotributo 2026: hasta cuándo se puede hacer el trámite, quiénes deben realizarlo y qué datos se toman en cuenta.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el proceso de recategorización del monotributo correspondiente al primer semestre de 2026. El trámite alcanza a los contribuyentes inscriptos que deban revisar si continúan en la misma categoría o si, por cambios en su actividad, deben modificarla para adecuar el monto mensual que abonan.

La recategorización es una instancia obligatoria que se realiza dos veces al año y tiene como finalidad que la categoría declarada refleje con mayor precisión la situación económica real del monotributista. Para esta etapa, se toman en cuenta los parámetros de los últimos 12 meses, entre ellos los ingresos brutos acumulados, el monto de alquileres devengados, la superficie afectada a la actividad y el consumo eléctrico.

Pagar puntualmente el monotributo se hace cuesta arriba para la mayoría de los afiliados Foto: Walter Moreno/MDZ El trámite de recategorización puede hacerse hasta el 5 de febrero. Foto: Walter Moreno/MDZ Hasta cuándo se puede recategorizar Según el cronograma vigente, el plazo para completar la recategorización de este semestre se extiende hasta el 5 de febrero de 2026, fecha límite para evaluar los datos del período comprendido entre enero y diciembre de 2025. En caso de no realizar el trámite dentro del plazo y existir desfasajes, el sistema puede aplicar una recategorización automática.

Desde ARCA recuerdan que no todos los contribuyentes están obligados a recategorizarse. Aquellos que no hayan registrado cambios en los parámetros o que tengan menos de seis meses de actividad mantienen su categoría actual sin necesidad de realizar ninguna gestión.

Quiénes deben hacer el trámite Deben recategorizarse los monotributistas que hayan tenido variaciones en sus ingresos o en alguno de los parámetros establecidos por el régimen. También corresponde el trámite cuando se superan o se reducen los límites de la categoría vigente. En cambio, quienes continúan dentro de los mismos valores no deben presentar ninguna modificación.