ARCA: las categorías del monotributo que pagan menos de $100.000 en enero

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los valores actualizados del monotributo para enero y se confirmó qué categorías mantienen una cuota mensual inferior a los $100.000. En este escenario, los contribuyentes de las escalas más bajas continúan con montos relativamente moderados.

Las categorías que pagan menos de $100.000 Dentro de las categorías que pagan menos de $100.000, se encuentran la A con $37.085,74 y la B con $42.216,41. A ellas se suman la C, que abona $49.435,58 en servicios y $48.320,22 en comercio, y la D, con cuotas de $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio. También permanece por debajo de ese umbral la categoría E, cuyos valores ascienden a $89.714,31 en servicios y $81.070,26 en comercio.

En cambio, desde la categoría F en adelante, las cuotas comienzan a superar los $100.000, al menos para los prestadores de servicios. La F paga $112.906,59 en servicios y $97.291,54 en comercio, mientras que la G llega a $172.457,38 y $118.920,05 respectivamente. Las escalas más altas, como la H, I, J y K, muestran montos que ya superan ampliamente los $200.000 y alcanzan más de $1.200.000 en el caso de la categoría máxima para servicios.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ Desde la categoría F en adelante, las cuotas superan los $100.000. Foto: Archivo MDZ Enero y febrero: meses clave para el monotributo Más allá de los valores, enero y febrero son meses clave por la recategorización del monotributo. Este trámite obligatorio se realiza dos veces al año y permite verificar si el contribuyente continúa en la misma categoría o debe cambiarla según sus ingresos y otros parámetros. Para el primer semestre de 2026, el plazo se extiende hasta el 5 de febrero, último día hábil para evaluar la situación de los últimos 12 meses.