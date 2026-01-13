ARCA: cómo quedan los topes para el Monotributo y Ganancias en 2026

ARCA activó la tercera actualización semestral de los tributos más sensibles para asalariados, autónomos y pequeños contribuyentes: el Monotributo y el Impuesto a las Ganancias . La medida, que rige desde el 1° de enero, se basa en el aumento de precios registrado en el segundo semestre de 2025 y busca aliviar la carga fiscal frente a la inflación acumulada.

La actualización se activa automáticamente tras la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre por parte del INDEC, que arrojó una inflación acumulada cercana al 14% para el segundo semestre de 2025.

Si bien estos aumentos rigen desde enero, su impacto se empezará a sentir en los bolsillos de trabajadores y monotributistas a partir de febrero, cuando se paguen las primeras cuotas actualizadas.

El régimen simplificado para trabajadores independientes y pequeños comercios —el Monotributo— ajustó sus topes de facturación anual por categoría. Los nuevos límites, que definen hasta cuánto puede facturar cada contribuyente sin tener que cambiar de categoría o pasar al régimen general, quedaron de la siguiente manera:

Además de los topes, las cuotas mensuales del Monotributo —que integran el impuesto, aportes jubilatorios y obra social— también subirán en el mismo porcentaje, lo que repercutirá directamente en los importes a pagar desde febrero.

Ganancias: sube el mínimo no imponible

El otro gran cambio es en el Impuesto a las Ganancias, que también se ajusta por inflación semestral. Para el primer semestre de 2026, los nuevos mínimos no imponibles —el salario mensual bruto a partir del cual se empieza a tributar— se ubicarían en:

Empleados solteros sin hijos: pagan Ganancias si su sueldo bruto supera $3 millones al mes.

Trabajadores casados con dos hijos: tributan si su ingreso bruto mensual supera $4 millones.

Este piso representa un alivio para miles de trabajadores, aunque marcará también la realidad fiscal de muchos asalariados en el primer semestre del año.

El Gobierno implementó un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias Foto: ARCA Cambios en Ganancias según ARCA.

Recategorización y plazos

Los topes y cuotas actualizados se mantendrán vigentes hasta el mes de febrero de 2026, cuando los monotributistas deberán realizar la recategorización obligatoria, que consiste en revisar sus ingresos acumulados del último año y confirmar si corresponde permanecer en la categoría actual o ascender a una superior.

Desde organismos como ARCA se recomienda a los contribuyentes analizar cuidadosamente sus cifras antes de iniciar el trámite, ya que no recategorizarse a tiempo puede acarrear multas, intereses e incluso la exclusión del régimen simplificado, trasladándolos al régimen general con IVA y Ganancias.