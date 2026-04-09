ARCA dijo qué pasa si recibís muchas transferencias en tu cuenta en abril de 2026

En un contexto de mayor control sobre los movimientos financieros, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene vigente un esquema de monitoreo sobre las transferencias bancarias y operaciones en billeteras virtuales. La acumulación de ingresos en una cuenta, incluso si provienen de distintas personas, puede activar alertas y derivar en pedidos de información.

El sistema no penaliza automáticamente recibir muchas transferencias, pero sí establece umbrales a partir de los cuales las entidades financieras deben informar los movimientos.

Para 2026, los límites se ubican en:

Estos montos contemplan el total de ingresos y egresos del mes, así como el saldo final de la cuenta.

Es decir, no se trata de una única transferencia, sino del volumen total de operaciones registradas durante el período.

El próximo vencimiento de la recategorización será el 5 de febrero y ya es posible hacerla a través del sitio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA.

Cuando se exceden estos valores, los bancos o billeteras virtuales deben reportar la información a ARCA. A partir de allí, el organismo puede analizar la situación fiscal del titular de la cuenta.

En caso de detectar inconsistencias, se puede solicitar documentación que justifique el origen del dinero, como:

Facturas o comprobantes de ingresos

Recibos de sueldo u honorarios

Contratos o documentos de respaldo

Si el usuario no logra justificar los fondos, la operación puede ser considerada sospechosa y derivar en sanciones o investigaciones más profundas.

Más allá de los límites oficiales, las entidades financieras también aplican sus propios controles. Ante movimientos inusuales o que no coinciden con el perfil del cliente, pueden:

Pedir explicaciones sobre el origen del dinero

Retener temporalmente fondos

Reportar la operación como sospechosa

Incluso montos menores a los establecidos pueden ser observados si resultan atípicos.

Especialistas aconsejan mantener ordenada la documentación que respalde los ingresos y responder rápidamente ante cualquier requerimiento del banco o del organismo fiscal.