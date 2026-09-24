Actividad económica: el dato que confirma lo que la calle ve y los anuncios no pueden ocultar

Hace tiempo que los economistas afirman que la economía nacional está funcionando a dos velocidades, con Vaca Muerta, en rigor, el sector Oil & Gas, más la minería y el agro literalmente "volando" y sectores golpeados liderados por la construcción , la industria manufacturera y el comercio , como los "perdedores" del modelo libertarios.

En esa tensión permanente, las quejas de los sectores desfavorecidos se venía plasmando en las cifras oficiales con caídas de la actividad y del empleo, dado que, por otra parte, éstos son justamente sectores mano de obra intensivos versus los ganadores del modelo, en los que el peso del capital y la tracción de las inversiones , es mayor.

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) mostrando una realidad que esperarían no tener que atravesar nunca en la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.

Casi en simultáneo con la exitosa gira del presidente y el equipo económico en Nueva York, donde se anunció una inversión de unos US$7000 para el sector energético en el país, y donde el Gobierno buscó mostrarse como el garante de la estabilidad y el crecimiento económico, el EMAE, que es un proxy de la actividad económica , marcó en julio una caída de -1,4% versus el mismo mes de 2025.

Pero tal vez el dato más preocupante sea el bajón que se vio en términos desestacionalizados, esto es deflactando la inflación. En el séptimo mes del año la actividad económica se derrumbó -2,9% respecto del mes anterior, la mayor caída sin estacionalidad en la era Milei, incluso superior a diciembre de 2023 cuando se contrajo -1,7%.

Tomando el desagregado estacionalidad -el informe oficial no detalla lo que pasa en cada sector sin estacionalidad- se puede tener una medida de a qué responden las críticas que se hacen desde algunos sectores.

Rubro por rubro

El comercio mayorista y minorista registró la mayor caída con -5,1% interanual en julio, seguido por Industria manufacturera (-4,6%), construcción (-3,3%). No casualmente son los tres sectores más golpeados de la economía. Como es lógico arrastran también al pago de impuestos (netos de subsidios), que se contrajo -4,5% en julio.

Incluso la intermediación financiera, que hasta hace unos meses exhibía números robustos, este mes cayó -3%, en alguna medida mostrando el impacto del crecimiento de la mora en familias y empresas. Además, si alguien pensaba en tomar financiamiento para alguna inversión o un gasto no urgente, con la economía más débil, seguramente decidió "desensillar hasta que aclare".

Esta es la foto de la Argentina de hoy, que no muestran las fotos de Vaca Muerta ni los anuncios en Nueva York como seguramente veremos la semana próxima, cuando tenga lugar la Argentina Week en París. Hay muchas expectativas en el Gobierno por las inversiones que llegan, mientras que la gente de a pie ve que el salario no alcanza, más allá de una relativa baja de la inflación, lo que arrastra al consumo y en suma, a la actividad económica.