Vuelve a caer la venta de insumos para la construcción: retrocedió 3,46% en agosto

Con un retroceso del 1,2% interanual en agosto, el Índice Construya advierte sobre la falta de impulso en el sector, mientras se aguarda el impacto del crédito hipotecario.

La venta de insumos para la construcción cayó 3,46% mensual en agosto respecto del mes anterior y registró una baja de 5,3% contra el mismo mes de 2025, según el Índice Construya (IC). Con este resultado, los despachos de las empresas que integran el Grupo Construya acumularon entre enero y agosto una caída de 1,2% interanual.

El indicador, que releva las cantidades de productos vendidos al sector privado por empresas líderes de la industria, mostró en agosto un nivel de ventas similar al promedio registrado durante el resto del año. La evolución refleja un mercado que no logra consolidar una recuperación después de la contracción registrada en distintos segmentos de la construcción en el año 2024.

El Índice Construya incluye materiales como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, sistemas de calefacción, grifería, materiales para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Entre las empresas que participan se encuentran Loma Negra, FV Grifería de Alta Tecnología, CEFAS-El Milagro y Cerámica San Lorenzo.

A la espera del crédito hipotecario Desde Construya consideraron que el estancamiento de los despachos podría ser transitorio y señalaron que esperan una recuperación moderada de la demanda en los próximos meses. La entidad vinculó esa expectativa con la continuidad del proceso de normalización macroeconómica y con un eventual mayor impacto del crédito hipotecario sobre el mercado inmobiliario.