Tres opciones para invertir el aguinaldo y ganar en dólares y en pesos

Esta semana los trabajadores en relación de dependencia recibirán el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año, y muchos de ellos ya están pensando en qué gastarlo o invertirlo.

Las opciones van desde tomarse unos días de descanso, destinarlo a salidas con los chicos en las vacaciones de invierno, hacer algún arreglo en la casa o saldar alguna deuda pendiente. Pero en el menú de opciones también aparece invertir todo o una parte en algún activo financiero que permita pelearle a la inflación.

Desde hace meses la alternativa de comprar dólares para cubrirse de la suba de precios está al tope de las preferencias de los consumidores, o al menos para aquellos que tienen alguna capacidad de ahorro. Sin embargo, los analistas advierten que eso apenas sirve para mantener el poder de compra resguardándose en moneda dura, pero no tanto para "hacer crecer" el dinero con una inversión.

En este contexto la billetera virtual Ualá ofrece tres alternativas para "potenciar tu aguinaldo", con opciones que permiten incrementar el dinero de acuerdo al bolsillo de cada uno y el perfil inversor.

Desde la suscripción a un fondo común de inversiones (FCI) a instrumentos más sofisticados, que abren el juego a ganar en dólares con acciones que cotizan en Wall Street, el menú es variado.

Menú a la carta

La opción más tradicional es invertir en cuotapartes de un fondo común de inversiones. Se trata de un fondo colectivo, en el que se puede invertir desde $1 y hacerlo en forma inmediata desde una cuenta abierta. Los inversores ponen su dinero en el fondo, y dependiendo del monto, se "adquiere" una cuotaparte del mismo, que es administrado por profesionales, los que constituyen la Sociedad Gerente.

Se invierte en varios instrumentos, como pueden ser bonos, acciones, plazos fijos u otras opciones del mercado, que entre todos conforman el patrimonio del Fondo Común de Inversión.

Todo se maneja desde la app de Ualá, y diariamente se puede ver en la cuenta el monto acreditado, según aumente el fondo. La ventaja de invertir en FCI es que el dinero se puede liberar sin costo y en el acto, enviándolo a la cuenta de la app y desde allí transferir a una cuenta bancaria tradicional, a cualquier hora y en cualquier lugar.

Comprar dólares baratos

Una opción más compleja es la compra de dólar MEP a través de la Bolsa de Comercio. Para eso hay que tener una cuenta comitente, que es una cuenta especial para inversión. Los billetes se compran en pesos, pero es necesario tener una cuenta bancaria en dólares, para que pasadas las 24 horas de la compra el monto se acredite en esa cuenta.

Es decir, se compran dólares en la Bolsa en pesos, que luego se acreditan en una cuenta bancaria en dólares y se puede transferir el monto desde ahí a cualquier cuenta, hacer un pago en divisa o retirar los billetes por ventanilla. Para operar con dólar MEP hay que hacerlo en horario bancario, días hábiles de 11.15 a 16.15.

Es necesario tener en cuenta que si se opera con dólar MEP se pierde automáticamente el subsidio en la tarifa de electricidad y gas, si es que oportunamente se hizo el pedido de mantener el subsidio.

Hoy el dólar MEP cotiza a $481,78, quince pesos menos que el dólar blue o informal, que se consigue en las cuevas a $496 en la apertura de los mercados este jueves. Además, comprar dólar MEP es totalmente legal y es la alternativa que usan las empresas para pagar sus operaciones en divisa, ante la imposibilidad de acceder a dólares oficiales por las restricciones impuestas por la Secretaría de Comercio Exterior y el Banco Central.

Acciones en el extrerior

La tercera alternativa de inversión es comprar Cedears, o Certificados de Depósito Argentinos, que representan a acciones de empresas (ETF) que cotizan en el exterior y se operan a través de una cuenta de inversión o desde la app de una fintech, como el caso de Ualá u otras.

Invertís con pesos en las empresas más grandes del mundo. Además, al estar vinculado con acciones en el exterior, su cotización también se vincula al valor del dólar. Se compra y se vende fácilmente en pocos clicks y se recibe el dinero en el acto.

Hay que considerar, sin embargo, que para operar con Cedears, lo mismo que para comprar dólar MEP, no podés haber comprado "dólar ahorro" a precio oficial más impuesto PAÍS (30%) y anticipo de Ganancias (45%) en los últimos 90 días y comprometerse a no hacerlo en los siguientes 90 días. Además, no haber solicitado el subsidio en las tarifas de luz y gas, como en el caso de MEP o Bolsa.