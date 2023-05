Fuego amigo: El detrás de escena de los dichos de Matías Kulfas

El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, advirtió este miércoles que durante los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner "no hubo ningún plan antiinflacionario" y señaló que resulta necesario actualmente impulsar un "plan de estabilización" para atacar la suba de precios. Además, señaló que el problema inflacionario se fue acelerando cada vez más.

“Sus dichos son preocupantes, no porque no lo sepamos, sino porque es un testimonio de alguien que estuvo en el Gobierno. La gestión de Alberto Fernández es fallida, centralmente porque tuvo mala suerte. No a todo el mundo le toca una pandemia, una sequía, y luego una guerra. Una economía sana podría haber evitado el actual contexto a pesar de estos factores", comenzó diciendo Burgueño.

Con respecto a los dichos de Kulfas, sobre que el peronismo “está extraviado” y que este Gobierno posee “un nivel de internismo a cielo abierto”, Burgueño aseguró que dicha interna paralizó esta gestión. “Le impidió tomar decisiones en momentos clave. Un ejemplo fue cuando Martín Guzmán quiso aumentar las tarifas, y decidió echar a Federico Basualdo y se lo impidieron”, advirtió.

Alberto Fernández le pidió la renuncia a Matías Kulfas en junio del año pasado, tras haber sido acusado de hacer operaciones en contra de la vicepresidenta.

“El gran problema de marzo del año pasado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional marcó el fin del Gobierno actual. Lo que está mostrando Kulfas es que alguien con nombre y apellido, que estuvo dentro de esta gestión, está admitiendo los problemas económicos. Guzmán también admitió con Fantino que en ese momento Máximo Kirchner se había comportado como un niño caprichoso”, agregó.

Burgueño sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner “nunca estuvo de acuerdo con su designación”, debido a su historial. “Dejó que lo nombraran para elegir el momento de tirarle el misil. Esto se lo advirtió a Alberto, pero este último igual lo nombró”, añadió.

Polémica por datos de inflación

El jueves el Indec fue cuestionado por su anuncio de alterar el calendario de publicación del índice de precios al consumidor (IPC), ya que el domingo 14 de mayo hay elecciones en las provincias de La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego.

Luego revirtieron su decisión y finalmente se mantuvo la fecha original, anunciada oportunamente. “Evidentemente, es muy débil el tema de la toma de decisiones en el Gobierno, esto quedó muy expuesto. No creo que esto modifique las elecciones, la realidad la está viviendo la gente. El argumento era poco consistente. No creo que sea un tema central”, cerró Burgueño.