Sequía: la millonaria pérdida de dólares por menores exportaciones durante esta campaña

Si hay algo que ya se da por descontado en la presente campaña agrícola es que la sequía que afecta a gran parte de las principales tierras productivas de la Argentina tendrá un impacto fenomenal en las exportaciones, en la disponibilidad de divisas y en la recaudación.

Ahora la Bolsa de Cereales de Buenos Aires le puso números al impacto, tanto en menores hectáreas implantadas, como en toneladas producidas, y en caída de exportaciones.

Fue durante la primera presentación informativa del año en la que se analizó el avance de la campaña 2022/23 y los efectos previstos en relación a la sequía, que afecta al país.

Para la entidad "las exportaciones podrían caer más de 14 mil millones de dólares", tomando en cuenta la merma de la producción esperable de soja, maíz y trigo, los tres principales cultivos del país.

En rigor, el impacto que tendría la sequía sobre el aporte del sector en el escenario actual es una caída interanual de 12.245 millones de dólares en el producto bruto agroindustrial (baja del 23%); además de una reducción de las exportaciones de casi US$ 10.000 millones (-23%) y menor recaudación del orden 19%, unos US$ 3.314 millones.

Ramiro Costa, economista Jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, señaló que el impacto de la sequía podría ser incluso mayor, siempre que se normalizaran las precipitaciones en lo que resta de la campaña y se vuelve real el riesgo de tener heladas tempranas, dados los retrasos que ha tenido el avance de la siembra.

Grano por grano

Por su parte, la jefa de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales porteña, María Cecilia Conde, destacó que la falta de reservas hídricas y de humedad superficial ha condicionado el avance de la siembra, principalmente en el centro del área agrícola, "dejando afuera 900 mil hectáreas de soja y maíz en la campaña actual".

En cuanto al área ya implantada, se han visto muy afectados los maíces tempranos, que registraron caídas de hasta 40%, y la siembra de soja de segunda, principalmente.

La cosecha de trigo ya llegó a su fin, y se confirmó una caída de la producción del orden del 45% con relación a la campaña previa, "obteniéndose los rindes más bajos desde 2008/09".

También cerró la ventana de siembra de soja, y aunque la entidad aún está definiendo los rendimientos en el 31% del área sembrada "se esperan 10 MTn (y 500 mHa) menos de producción que las proyectadas inicialmente".

Respecto del maíz, las estimaciones de producción se redujeron en 5,5 MTn en relación a las estimaciones iniciales de la campaña. Entre los cultivos de la gruesa, el girasol es el que menos impacto negativo presenta.

Costa señaló los efectos sobre la cadena triguera proyectando una caída en la exportación del orden del 55% con relación a la campaña pasada, lo que supone US$ 3.000 millones menos, y una caída del 36% en aporte al producto bruto. Por su parte, en maíz, se espera una reducción de las exportaciones del 21%, es decir, una baja de US$ 2.160 millones, con 3.600 millones de dólares menos de aporte a la economía.

Sin embargo, hay que aclarar que, dada la importancia de la cadena de soja, las implicancias en ésta son las que mayor peso tienen. La menor producción reduce el producto bruto de la oleaginosa en US$ 5.800 millones con relación a la campaña pasada (-26%), una caída en las exportaciones de US$ 4.500 millones y la recaudación se vería afectada en US$ 2.300 millones.