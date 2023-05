La tremenda cifra que emitió en 20 años el BCRA para asistir al Tesoro

Los datos concretos explican de alguna manera la inflación entró en una dinámica distinta este año, alcanzando niveles del 7% en el primer trimestre y dando un salto desde ese nivel ya elevado hasta el 8,4% en el índice de precios al consumidor de abril, según los números del Indec.

Para el consenso de los economistas, la inflación es un fenómeno esencialmente monetario, relacionado con niveles de emisión sin respaldo equivalente. El Gobierno, por su parte, insiste en la teoría de la multicausalidad y desestima el efecto de la emisión monetaria en la aceleración de precios.

Pero el dato incontrastable y ciertamente impresionante es que, en los últimos 20 años, es decir, las últimas cinco presidencias, el Banco Central (BCRA) debió emitir por el equivalente a unos US$ 270.000 millones para asistir al Tesoro para que este pueda hacer frente a sus compromisos cotidianos. Es decir, para pagar deuda corriente, no gastos de inversión.

Así lo revela Bloomberg Línea, con base en datos de la consultora EcoGo, enfatizando que en el período bajo análisis cada presidente dejó niveles de inflación mayores a los de su antecesor o antecesora, y sólo uno -Néstor Kirchner- terminó con niveles inferiores al 100% en el acumulado de su mandato.

Los números

La aceleración de la emisión es casi una marca en el orillo de los distintos gobiernos argentinos, y sólo en abril el Banco Central emitió el equivalente al 1% del PBI para asistir al Tesoro en forma directa o indirecta, justamente el mes en que la inflación llegó al 8,4%, el nivel más elevado en 21 años.

El artículo que lleva la forma del periodista Tomás Carrió recordó que el acumulado de emisión de BCRA trepó a un equivalente a US$270.000 millones, lo que supone un promedio de US$13.500 millones anuales.

Pero justamente ese es un promedio. Según EcoGo en lo que va del actual turno presidencial la emisión ya acumula nada menos que US$ 85.700 millones, y todavía faltan algo más de seis meses de gobierno.

Entre los principales rubros se destacan Adelantos Transitorios (AT) con algo más de US$ 96.000 millones en los veinte años, mientras que la distribución de utilidades se llevó unos US$ 81.000 millones.

Pero en la asistencia de la autoridad monetaria al Tesoro hay claras diferencias entre los distintos sectores. Por ejemplo, durante el período 2003-2007, con Néstor Kirchner en la presidente, donde se emitió por US$ 15.300 millones, siendo el período de mejor desempeño en este sentido.

Luego llegó el turno de Cristina Fernández de Kirchner, que más que duplicó esa cifra, llevándola a US$ 35.800 millones. Pero el verdadero salto sobrevino en el segundo mandato de Cristina, al trepar a US$ 104.900 millones de emisión monetaria.

La reforma

Lo que pasó en el medio fue que en 2012 el Gobierno impulsó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que pasó de tener como misión principal preservar el valor de la moneda a una función más amplia, que, por cierto, incentivó la emisión.

Así, la misión principal del organismo según el artículo 3 dice: "El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social". El resultado fue la expansión de la emisión a niveles exorbitantes.

Entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, se intentó recomponer un poco la emisión monetaria, llevándola a US$27.800 millones.

En el mandato de Alberto Fernández se triplicó esa cifra, observándose ahora la emisión en niveles superiores a los US$ 85.000 millones y dejando un escenario muy complejo para el próximo gobierno.