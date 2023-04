La colecta de Santiago Maratea para ayudar a Independiente quedó en la mira de la AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sigue de cerca la colecta organizada por Santiago Maratea para pagar la millonaria deuda del Club Atlético Independiente. Según trascendió, se pedirán informes sobre quienes hayan aportado más de $200.000 en la cuenta abierta por el influencer.

En este caso, se trata de una operatoria que realiza habitualmente el ente recaudador ante entidades bancarias y proveedores de pago (entre ellos Mercado Libre).

Por otra parte, la AFIP también pondrá la lupa sobre el fideicomiso necesario para poder realizar la colecta. Al mediodía de este viernes 28, ya se habían recaudado más de 471 millones de pesos.

Si bien en un primer momento se especuló con que no se estarían cumpliendo los requisitos para las donaciones, fuentes de la AFIP indicaron que hasta ahora solo se sabe que las donaciones se hacen a un fideicomiso conformado "nada más".

Maratea compartió la noticia de la AFIP siguiendo de cerca su colecta y aseguró: "Me encanta, banco y ojalá sea así". "Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata. Ese fideicomiso es de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que superan los 20 millones de dólares".

"La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares", indicó Maratea.