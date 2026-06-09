Comercio interior: el Gobierno firmó la derogación de 58 normas, entre ellas el Ahora 12

A través de la Resolución 12/2026, el Gobierno derogó 58 normas de comercio interior. Dejan de tener vigencia Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados.

El Gobierno nacional pasó una vez más la motosierra en la estructura burocrática del Estado y firmó la derogación de 58 normas vinculadas al comercio interior a través de la Resolución 12/2026.

Según se plantea en el texto oficial, la decisión busca eliminar regulaciones que generaban ambigüedades en la interpretación de las normas vigentes y contribuir a una mayor claridad del marco jurídico aplicable a las relaciones entre proveedores, comerciantes y consumidores.

Las autoridades señalaron que la revisión normativa tiene como objetivo reducir cargas administrativas, facilitar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y disminuir la incertidumbre jurídica derivada de la coexistencia de regulaciones que habían perdido vigencia práctica o que resultaban incompatibles con el marco legal actual.

negocios ahora 12.JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados Entre las normas derogadas destacan los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, junto con las regulaciones que obligan a las escuelas privadas a notificar sus aranceles.

De acuerdo con los datos oficiales, desde diciembre de 2023 la Secretaría de Industria, Comercio y PyME realizó una revisión integral de la normativa vinculada al comercio interior que derivó en la derogación de 240 normas.