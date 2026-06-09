Comercio interior: el Gobierno firmó la derogación de 58 normas, entre ellas el Ahora 12
A través de la Resolución 12/2026, el Gobierno derogó 58 normas de comercio interior. Dejan de tener vigencia Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados.
El Gobierno nacional pasó una vez más la motosierra en la estructura burocrática del Estado y firmó la derogación de 58 normas vinculadas al comercio interior a través de la Resolución 12/2026.
Según se plantea en el texto oficial, la decisión busca eliminar regulaciones que generaban ambigüedades en la interpretación de las normas vigentes y contribuir a una mayor claridad del marco jurídico aplicable a las relaciones entre proveedores, comerciantes y consumidores.
Las autoridades señalaron que la revisión normativa tiene como objetivo reducir cargas administrativas, facilitar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y disminuir la incertidumbre jurídica derivada de la coexistencia de regulaciones que habían perdido vigencia práctica o que resultaban incompatibles con el marco legal actual.
Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados
Entre las normas derogadas destacan los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, junto con las regulaciones que obligan a las escuelas privadas a notificar sus aranceles.
De acuerdo con los datos oficiales, desde diciembre de 2023 la Secretaría de Industria, Comercio y PyME realizó una revisión integral de la normativa vinculada al comercio interior que derivó en la derogación de 240 normas.
El Ministerio de Economía sostuvo que esta política busca simplificar el entramado regulatorio que afecta a las actividades comerciales, adecuar las disposiciones existentes a la legislación vigente y mejorar la transparencia de los mercados. Desde el Gobierno indicaron que la revisión continuará avanzando sobre otras disposiciones consideradas innecesarias o desactualizadas.