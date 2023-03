Industria automotriz: por qué peligra la disponibilidad de 0km por la falta de dólares

El contexto económico argentino resulta cada vez más complejo. La falta de dólares y la inflación creciente preocupan al gabinete económico que, entre malabares, intenta contener la situación. Esta situación salpica a diferentes sectores de la economía, en este caso al sector automotor que se ve en una problemática debido a la demora en la entrega de autos 0km.

Frente a esto, el especialista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó la situación y advirtió que este año, al igual que en el anterior, la situación seguirá vigente e inclusive, se puede profundizar.

“Este año no va a haber dólares, de acá hasta diciembre, con lo cual este tipo de problemas seguirá existiendo. El problema será peor que el año pasado. A las terminales automotrices les dan los dólares a cuenta gotas, para que puedan comprar partes para terminar de fabricar los autos”, sostuvo Burgueño.

Lo que se recomienda si se está interesado en adquirir un auto 0?km, según el especialista, es inscribirse en un plan de ahorro. “Esto es aconsejable, ya que este último está protegido por la Secretaría de Defensa del Consumidor y las terminales están obligadas de darte el auto en un tiempo determinado, para no tener una multa. Ante la escasez de autos priorizan el plan. En general, esto permite que cumplan con el tiempo estipulado”, agregó.

En este sentido, el economista recomendó que si espera obtener un auto en un tiempo corto, es aconsejable comprar uno que sea de fabricación nacional.

“La culpa es de la sequía, los dólares que iba a aportar el campo, no los podrá contribuir. Las concesionarias no pueden hacer mucho, no pueden usar sus dólares porque no las dejan. La casa central de Argentina debería usar sus dólares para pagarle al proveedor y que este lo mande a nuestro país. Los dólares que están acá tampoco se usan”, cerró.