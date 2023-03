Crisis financiera: la caída de las bolsas europeas cruza el Atlántico y golpea a Wall Street

Los principales índices accionarios de Wall Street operan este viernes con notorias bajas, reflejando el desempeño de las bolsas europeas, en el marco de otro día de furia.

El índice industrial Dow Jones cayendo 1,02% esta mañana, mientras que el panel de acciones tecnológicas, Nasdaq Composite retrocede 0,62% y el S&P500 marcando una caída de 0,92%. El S&P VIX, también conocido como el "indicador del miedo", que estima la volatilidad futura, sube 7,74%, lo que marca un deterioro de las perspectivas futuras.

El temor de los operadores de Nueva York a una crisis bancaria de proporciones se apoderó de los inversores en la bolsa de neoyorkina, esto pese a que los principales bancos del país salieron al rescate del First Republic Bank, que dio señales de alarma en la jornada del jueves.

"Dow y S&P se han visto afectados después de la venta masiva que tuvimos, especialmente en el sector financiero, lo que los llevó a la baja. Los temores de lo que estas posibles quiebras bancarias podrían significar para la economía han llevado a que los cíclicos se retrasen", destacó David Russell, vicepresidente de Inteligencia de Mercado en TradeStation.

Y un dato clave: "En este punto, cómo reacciona la Fed al estrés en el sector bancario es realmente lo que importa, porque eso determina las tasas de interés".

Crisis de confianza

El First Republic está sometido a una crisis de confianza por parte de los inversionistas y clientes, lo que llevó a los principales bancos de Estados Unidos a acordar una línea de asistencia de US$ 30.000 millones, lo que, sin embargo, no despejó las dudas.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y funcionaria muy activa para evitar que escale la crisis.

El acuerdo se logró en la tarde del jueves a instancias de Janet Yellen, la poderosa secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que organizó un encuentro privado con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, antes de reunirse con 11 bancos de primera línea para delinear el salvataje de US$ 30.000 millones al First Republic Bank, con el fin de estabilizar su situación financiera.

Algunos de los gigantes financieros que comprometieron fondos de rescate son JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Truist.

En las primeras operaciones del día las acciones del First Republic se desplomaron un 20,7%, luego después de que el banco suspendiera el pago de dividendos.

Pero lo cierto es que los papeles de la entidad prestamista recibieron "una paliza esta semana, cayendo un 66%, en una liquidación generalizada de bancos, después de que el reciente colapso de SVB Financial y Signature Bank desató los temores de una crisis bancaria más amplia derivada del aumento de las tasas de interés", indicó la agencia Reuters.

Este viernes varios bancos vieron caídas importantes en sus cotizaciones, incluyendo el derrumbe del 13,2% en las acciones de Peers PacWest Bancorp y del 11,7% en Western Alliance.

Incluso algunos big players, varios de los cuales integran el pool que rescató al First Republic cotizaron en baja. Los grandes bancos estadounidenses, incluidos JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo, tuvieron bajas entre 1,7% y 3,1%.

Este viernes SVB Financial informó que solicitó una reorganización supervisada por un tribunal bajo la protección por bancarrota del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, con el fin de buscar compradores para sus activos.

Esto sucedió sólo días después de que los reguladores estadounidenses se hicieran cargo del Silicon Valley Bank, antigua unidad del SVB Financial.