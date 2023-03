Granos: menor cosecha, suba de precios e impacto en la carne vacuna y aviar

La sequía casi constante de los últimos tres años ha provocado un impacto en la cantidad de granos y cereales de la cosecha 2022/23. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante esta temporada se levantarán unas 30 millones de toneladas menos de soja, maíz y trigo. La situación afectará, por un lado, a los ingresos de dólares al país. Por el otro, se ha comenzado a notar el aumento de precios de estos y otros productos agropecuarios.

Las pérdidas por la falta de lluvia oscilan van de U$S 600 a U$S 1300 por hectárea para la soja de primera, mientras que para el maíz tardío, van de los U$S 700 a los U$S 1500 por hectárea. Los datos de la Bolsa de Rosario también especificaron que el Estado dejaría de percibir más de US$ 1000 millones por retenciones.

La situación tiene en alerta al campo desde hace meses, porque afecta los rindes e ingresos de los productores de granos y cereales, que perderían ingresos por más de US$ 10.000 millones. El mal trago no se acota a los campos cultivados o los dólares que el Banco Central no va a recibir, sino también a productores ganaderos y criaderos avícolas. Esto ya ha comenzado a impactar en precios, más allá del contexto de por sí inflacionario.

Pollo más caro

El 2022 fue uno de los catorce años más secos de los últimos 60. Con 42,5 millones de toneladas que se cosecharán de soja, será la peor cosecha desde 2018/19. El maíz, en tanto, caerá 15% mientras que habrá unos 7 millones de toneladas menos de soja. Lo que muchos califican como la segunda peor cosecha en 15 años, ya tiene incidencia en los precios de la carne y del pollo; entre otros.

El alimento que comen los pollos en los criaderos aumentó 75% en menos de cinco meses; según los referentes del sector. Aunque no es el único motivo y en medio de la crisis de la gripe aviar, el maple de huevo ha tenido aumentos de hasta 40% en las últimas dos semanas, mientras que también se han registrado incrementos en el kilo de pollo.

La tonelada de maíz, en tanto, tuvo un importante salto en enero; algo que se esperaba desde octubre, y comenzó a costar $50.000 la tonelada. Antes de ese mes, el valor promedio de este producto era menor a $20.000.

Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), la carne y sus derivados se incrementaron durante febrero un 15%. Con relación al pollo, las subas pueden oscilar entre 10% y 20% en las últimas dos semanas.

Alimento en los feedlots

El caso de la carne es similar, ya que su precio comenzó a escalar desde enero; luego de varios meses en los que había aumentado a un ritmo menor que la inflación. El incremento que se ha dado todos los meses desde entonces, tuvo varias razones. Una de ellas también fue el incremento en el precio del maíz, principal material de engorde en los feedlots.

El precio de la carne también comenzó a incrementarse debido a que la sequía también tuvo altos costos en las cabezas de ganado, que primero se “rifaban” por falta de alimento y, después, empezaron a escasear con una pérdida cercana al 20% de los "animales operativos".