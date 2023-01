Sube la carne luego de varios meses sin cambios: de cuánto es el aumento

El precio de la carne siempre fue un punto a mirar en el contexto económico familiar y nacional. Aunque se había convertido en un bien relativamente costoso, desde hace varios meses y en medio de una inflación galopante, la carne quedó barata en comparación con los incrementos registrados en otros bienes de la canasta.

Sin embargo, esto podría empezar a cambiar debido a que ya se produjo un aumento que podría dar el puntapié inicial a la actualización del precio de la carne con el resto de la inflación. En líneas generales y por poner un ejemplo, la carne tuvo una suba anual cercana al 60 % mientras las frutas y verduras superaron el 120 % en el mismo lapso. Así, este producto tendrá un aumento cercano al 20% a partir del lunes o, incluso, desde este fin de semana.

José Rizzo, presidente de la Cámara de Abastecedores de Carnes de Mendoza, expresó que el consumo está muy firme en parte por el rezago existente en precios y la conveniencia de comprar carne en comparación con otros alimentos. La situación del sector es compleja ya que si bien el precio de la hacienda no aumentaba desde mayo y ahora lo hizo en torno al 10 %; si crecieron el resto de los costos de las carnicerías entre los que se destacan el flete, los salarios y la electricidad; entre otros.

Rubén Pontel, miembro de la Cámara de Industrias de la Carne y Matarifes de Mendoza, expresó que la principal causa de la actual suba tiene que ver con la inflación en general debido al peso que tiene el incremento de combustibles, servicios y sueldos entre los que mencionó dentro de una “lista interminable” de subas.

Compleja situación

Este aumento de la carne se da en torno a una situación compleja del sector ganadero que atraviesa una larguísima sequía que, entre otras cosas, dificulta las condiciones de cría, parición y sostén de los animales por falta de pasturas. El mayor precio del maíz tampoco ayuda al sector al tener que recurrir a este cereal que ha disparado sus precios internacionales.

“No sabemos cuál será el techo”, advirtió Rizzo no solo en relación al valor del cereal sino también a la escasez que se anticipa por la liquidación del ganado sin posibilidad de reponer que podría comenzar a sentirse pronto en las góndolas.

Esta situación lleva, según José Colombato, presidente de la delegación Entre Ríos de la Federación Agraria, a un exceso de hacienda para faenar lo que impacta en el bajo valor que reciben los productores. En la actualidad, según Pontel, el kilo del ganado en pie pasó de $300 a $330.

Si bien Colombato admitió que el precio relativo de la carne está barato en comparación con un kilo de lechuga o tomate así como –por caso- un kilo de helado artesanal, también abrió el paraguas ante futuros aumentos debido a que también anticipa escasez en el mediano plazo.

Si por los costos no se puede mantener a los animales en el feedlot y se venden, la población ganadera podría diezmarse; lo que no se recupera de un año a otro como los cultivos sino que hay que pensar en al menos cuatro años entre que la vaca se preña, se hace la recría y se puede poner a la venta. “El problema es que, cuando comience a subir el precio, el gobierno nacional nos va a castigar a nosotros, que hoy no tenemos nada que ver con la suba de precios”, sostuvo el dirigente agrario.

Con una escasa demanda externa, la carne sostiene el consumo interno debido a los precios bajos, pero eso ya parece haber comenzado a cambiar. Hay que tener en cuenta que además de los costos atados a inflación de los abasteros, ha habido un encarecimiento en la faena, que es lo que cobra el frigorífico por faenar un animal.

En realidad, antes ese costo se pagaba “solo”, con derivados de la vaca que hoy han perdido valor. Se trata del recupero del cuero, de la grasa y de las achuras. Si bien antes eso era más costoso porque había más mercado, hoy por los cambios de tendencias así como por el bajo precio del pollo (que minimiza el consumo de achuras) tienen un precio mínimo.

Algunos precios

Como otros valores, el de la carne varía de acuerdo al lugar de compra y a la calidad. Sin embargo, algunos precios de referencia son los siguientes:

Un kilo de carne molida de oferta cuesta entre $600 y $700 y, con el 20 % más pasará a valer cerca de $800. El kilo de milanesa irá de los $1100/1200 a $1350, el vacío por kilo pasará de $1300/1400 a entre $1500 o $1600. En tanto, el kilo de costilla aumentará a unos $1300 aproximadamente.