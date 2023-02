Dólares del fútbol: ¿cuánto recibirá River por la venta de Enzo Fernández?

La venta de Enzo Fernández al Chelsea que milita en la Premier League generó un deba te importante en relación a cuántos dólares le quedarían tanto a River Plate como a Defensa y Justicia, a los que le corresponde una parte del pase por los derechos de formación.

Ahora bien. ¿Cuál es la situación de cada club? En el caso de River, el club recibirá, en primer lugar, una cuarta parte del precio pagado por el Chelsea F.C. Esto es así porque -en su momento- River acordó con el club portugués que frente a una futura venta, obtendría el 25% del monto. En tanto, a River también le corresponde un 3,5% adicional en concepto de derecho de formación -cuyo total es de 5%-. Defensa y Justicia recibirá el 1,5% restante de estos derechos de formación.

El escenario en Argentina

Si River y Defensa y Justicia fueran equipos de fútbol de cualquier país con prácticas normales, sería muy fácil calcular cuánto dinero recibirían las instituciones: 37,5 millones de dólares en el caso de River y 1,97 millones de dólares para Defensa y Justicia.

Desafortunadamente, nada es tan sencillo y lineal en el país de los cepos y los impuestos desmedidos. De hecho, quienes trabajan para el exterior en cualquier rubro deben estar familiarizados con esa ridícula disposición que establece que “la percepción, por parte de residentes, de montos en moneda extranjera por la enajenación a no residentes de activos no financieros no producidos deberá ingresarse y liquidarse en el mercado de cambios dentro de los 5 (cinco) días hábiles de la

fecha de percepción de los fondos en el exterior o en el país o de su acreditación en cuentas del exterior”.

Esto implica que, cuando River y Defensa y Justicia -que son clubes “residentes”- reciban dólares o euros -es decir, “montos en moneda extranjera”- como pagos por la venta del jugador (claramente, “un activo no financiero”) van a tener que liquidar esas divisas al cambio oficial.

Cómo impactaría eso en River: Supongamos -para facilitar los cálculos- que el valor del dólar a utilizar el lunes 3 de febrero

estaba en $195. En ese caso, River estaría recibiendo $7.312 millones, en lugar de 37,5 millones de dólares. Si el club hubiera comprado dólares de manera inmediata al dólar libre (que algunos llaman blue), entonces habría podido comprar solamente 19,29 millones de dólares (la cotización del dólar libre, el 3 de febrero, estaba en $379).

Esto significa que el Banco Central de Argentina se quedó con más de 18 millones de dólares. Y, dado que luego River va a tener que pagar impuestos por estos ingresos (impuestos a las Ganancias, impuesto al cheque, entre otros), casi unos 7 millones de dólares adicionales van a quedar en las arcas de la AFIP.

En otras palabras, y sin entrar en mucho detalle, de los 37,5 millones de dólares que corresponden a River por el traspaso de Enzo Fernández al fútbol inglés, el club se va a quedar con menos de un tercio (aproximadamente, 11,5 millones de dólares). Desde el club dicen que esto no se sabe aún porque la forma de pago acordada incluye el pago de un 30% ahora más 5 cuotas anuales, y rezan para que, al momento de recibirlas, el cepo haya desaparecido o la brecha entre el dólar regulado y el dólar libre se haya reducido.

Desde ya: habría formas de evitar que eso suceda, pero para ello debe haber un acuerdo entre los clubes argentinos y el Benfica. Dicho acuerdo podría, por ejemplo, prever la creación de una estructura fiduciaria que tenga a River y a Defensa y Justicia como beneficiarios, pero que no implique un pago directo a dichas instituciones hoy.

A su vez, se podría realizar el pago en pesos argentinos a través del mecanismo conocido en el mercado financiero como “contado con liquidación inverso”, que ha sido respaldado por doctrina y jurisprudencia, o a través del pago de las sumas adeudadas “en especie”. Es decir, no en extranjera sino, por ejemplo, en títulos valores o algún otro activo financiero.

De estas tres opciones, esta última es la que menos chances de éxito tiene, ya que el gobierno de Mauricio Macri, al endurecer el cepo que recibió del gobierno anterior, determinó que “el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central”.

Si bien el hecho de que estemos ante una transacción 100% pública aumenta la posibilidad de que el BCRA cuestione cualquiera de las alternativas planteadas, y no solo la tercera, entendemos que, si realmente hay voluntad de todas las partes de encontrar una solución, la imaginación es el límite; y que las sumas involucradas justifican sobradamente un análisis serio y profundo del tema.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.

