El Gobierno busca evitar la devaluación pero la realidad se puede imponer

Desde hace semanas el mercado descuenta que tarde o temprano el Gobierno aplicará un salto devaluatorio en la cotización del peso, obligado por el impacto de la inflación. Las versiones son tan insistentes que el flamante secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, debió salir enfáticamente este lunes a desmentir una depreciación notoria de la moneda nacional.

En caso de concretarse, una devaluación discreta del tipo de cambio oficial, supondría el fin de la política de deslizamiento o mini devaluaciones (crawling peg) del Banco Central, y el primer salto cambiario desde diciembre de 2016, cuando el entonces ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay decidió ir hacia la unificación del tipo de cambio en los albores del gobierno de Mauricio Macri.

Como sea, ése parece que no es el escenario hoy en día. “Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves”, fue la frase contundente de Rubinstein, virtual viceministro de Economía, en un audio a economistas, pronunciada con el objetivo de lograr el apoyo de sus colegas.

Gabriel Rubinstein, secretario de Programación Económica.

En el audio también indicó: “Les mando esto que salió de Darío (Epstein, economista y director de Research for Traders), que puede ser que no sea razonable, en función de cosas que están apareciendo en Twitter de que el jueves va a haber una devaluación por algo que podría haber pensado yo”.

Massa salió fuerte

El propio ministro de Economía, Sergio Massa, señaló que denunciaría por terrorismo económico al economista y director de FMyA, Fernando Marull, quien había señalo en Twitter que "de acuerdo al Plan 'Secreto' de Rubinstein: El jueves próximo, 1 de septiembre, a las 10:01, el dólar oficial subirá 50%; a cerca de $200. Se viene una semana picante en el mercado".

El propio Marull retuiteó un mensaje de Darío Epstein en el que dice: "Fernando, si hay denuncia te banco, contá conmigo", en una clara toma de partido frente a la amenaza de acciones legales contra el economista.

Si bien nadie en el propio Gobierno puede asegurar que no habrá devaluación en ningún momento de la gestión, la aceleración inflacionaria de los últimos meses -la inflación llegó a 7,4% en julio y rondaría el 6,5% en agosto-, con devaluación del tipo de cambio oficial en torno al 4% en el mes, suma algunos puntos más al atraso cambiario, que hoy ya estaría por encima del 20%.

Así, la propia realidad podría cambiar los planes de Rubinstein, Massa y todo el electo de Economía. En la medida en que el Gobierno avanza con el dólar soja, o ahora en versiones como el dólar tech (para Economía del Conocimiento) u otras alternativas de cotizaciones más elevadas para sectores exportadores, no hace más que "meter presión" al tipo de cambio oficial.

Pero en el Palacio de Hacienda saben que cualquier movimiento brusco del tipo de cambio, va a echar más nafta a la inflación. Además, las mínimas reservas de libre disponibilidad del Banco Central serán un desafío mayúsculo para un gobierno que no quiere devaluar pero que tal vez tenga que hacerlo a regañadientes.

“Todo lo que puedan imaginar que yo estoy a favor del superávit fiscal, del déficit cero, y de la unificación cambiaria en algún momento del tiempo... si ustedes me dicen yo claramente estoy en esa línea, pero eso no tiene nada que ver con hacer una devaluación inminente”, debió aclarar Rubinstein. Es una película que aún tendrá muchas capítulos por delante.