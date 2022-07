Alfonso Prat Gay apuntó contra Silvina Batakis por sus dichos sobre los viajes

Durante la noche del miércoles la ministra de Economía Silvina Batakis dio algunos detalles de sus ejes de gestión y le dejó un mensaje a los argentinos que salen del país. "El derecho a viajar (al exterior) colisiona con la generación de puestos de trabajo", manifestó la funcionaria y la reacción no tardó el llegar. Quien salió a contestar con dureza fue el exministro de Economía de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay.

“El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar. Resulta que nos tenemos que sacrificar y cuando vamos al baño no limpiarnos el traste con papel higiénico para que haya un puesto más de trabajo", disparó con ironía en diálogo con el periodista Marcelo Longobardi.

"Es un absurdo. Y no es que un derecho colisiona con otro, sino que el cepo rompe todo”, agregó en CNN Radio cargando duramente contra las restricciones que se aplican al acceso a la moneda internacional.

“Para ellos el cepo es un camino de ida, una convicción, un mantra. Creen que pueden administrar. El primero en criticar el cepo fue el mismísimo Alberto Fernández durante la campaña. Usó una imagen interesante. Dijo que el cepo es como una puerta giratoria: no entran, pero tampoco salen“, aseveró Prat Gay.

Además, cuestionó las consecuencias que tuvo la demora que se generó entre la renuncia de Martín Guzmán y la designación de Batakis. "Esas 48 horas de incertidumbre plena, con el presidente escondido y versiones de que llamó y no llamó a Cristina Kirchner, es lo que provocó la incertidumbre de los últimos días", aseguró.

"Espero que la ministra lo tenga claro en su análisis", subrayó y dijo que “la crisis se está acelerando". "Es una crisis política montada en errores del principio de la gestión. Es una crisis de confianza en las autoridades, gatillada por la pelea que vemos a cielo abierto entre Alberto Fernández y la vicepresidenta. Esto no hizo más que subrayarla", manifestó.

En cuanto al peso argentino, afirmó que hoy no se conoce su valor. “La desconfianza llega al nivel de no considerar el peso. Al nivel de no saber cuánto valen las cosas hoy y cuánto van a valer mañana. Pusieron al Banco Central a atajar los penales, que no da confianza, sino todo lo contrario", cuestionó.

“El Banco Central no para de emitir pesos. Eso no se va a detener. A medida que avanzamos nos acercamos al populismo de Cristina Fernández de Kirchner y sabemos", finalizó.