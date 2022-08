La dura advertencia de un economista sobre los precios y el dólar

El Gobierno nacional profundizó las restricciones a las importaciones y agrava un problema que enfrenta el sector industrial para producir. Desde las empresas aseguran que la situación del abastecimiento de insumos es crítica y es cada día más difícil mantener las fábricas en funcionamiento.

Ya se conocen casos de compañías que debieron suspender la actividad o despedir empleados por estas limitaciones para ingresar productos desde el exterior.

Con las nuevas medidas, la situación se complicará y la consecuencia directa será el aumento de los precios internos, debido a que la posibilidad de las empresas de acceder a dólares al cambio oficial de $140, es muy limitada. Sólo algunos empresarios pueden recibir divisas a ese valor, gracias a la intervención de funcionarios “amigos”. El resto debe operar con dólares financieros, como el contado con liqui, que ronda los $300 y sobre ese valor se fijan los precios.

La alternativa

Mariano Sardáns es CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI y reconoce que está recibiendo numerosas consultas de empresas para poder seguir operando en comercio exterior en este contexto. En diálogo con MDZ, alertó por la gravedad de la situación por la escasez de divisas. “No hay dólares al cambio oficial” dijo sin rodeos y que esto pone en una encrucijada a los industriales que quieren mantener en funcionamiento a sus empresas

“Hoy la peor situación es no tener producto. Depende los rubros y depende con quién se compite, la situación es muy complicada. Hay pocos sectores que tienen el beneficio de acceder al dólar oficial. El resto está todos en igual situación y donde la clave está en tener producto.

En el mercado hoy se compra productos a cualquier precio porque los pesos queman. La necesidad de insumos es acuciante. La alternativa de ese importador, que tiene la esperanza de que el estado le libere divisas en algún momento, es armarse su propia sociedad trading en el exterior. Hoy la Aduana, la AFIP y el Banco Central ya pregunta si se tiene trading propia, lo cual es una forma de incentivarlo.”

Según Sardáns, el mecanismo es el siguiente: “A esa sociedad trading propia se la fondea, se la capitaliza con plata propia que el empresario tiene en el exterior o con un préstamo de un tercero. Esa trading es la que le paga al proveedor de afuera para que empiece a fabricar y despache mercadería. Esa mercadería llega directo a la Argentina, pero el proveedor formal es la propia trading de la empresa argentina que importa. Es decir, importa vía su trading. La trading lo financia, llega la mercadería y, en el remoto caso de que el Banco Central autorice el pago, ese pago sale para la trading al valor oficial y se vuelve a recuperar la plata fondeada al dólar paralelo. Si es que sale.”

Lo que vemos es que muchas empresas ponen medidas cautelares, se quejan, protestan, pero la realidad es que no hay dólares y no hay dólares por la rebelión de los exportadores. Cada día más exportadores se ‘contorsionan’ para no entregar sus divisas al ridículo tipo de cambio que les impone el Gobierno. Lo que termina sucediendo es que, como no van a salir los dólares al oficial o saldrán para casos muy puntuales, pero no para todos, los empresarios llegan a un momento en que se cansan de tener pesos y van al contado con liqui.”

Riesgo impositivo

Incluso, el mantenerse con pesos puede generar un problema impositivo.

“El riesgo que se tiene de no salir a recuperar productos al verdadero valor, que es el contado con liqui es que se termine pagando más por impuesto a las Ganancias porque resulta que se compró al valor de un dólar, a un costo de insumos original, se vendió a lo que pudo y se obtuvo una ganancia. Si uno se llena de pesos, en la Argentina, en teoría tuvo una ganancia contable, pero cuando quiere reponer la mercadería al oficial, en realidad, tiene una pérdida", explicó el economista.

" Si rápidamente no se sale a recuperar esos insumos al verdadero valor, que es el valor libre, se ccorre el riesgo de pagar impuesto a las Ganancias por una ganancia que no se tuvo. Todo va a terminar confluyendo al CCL. Ya está sucediendo. El mercado está convalidando el precio porque se necesita producto. Todo se va a ajustar al valor del dólar libre”, agregó.

Esto está provocando una demanda de aperturas de empresas en el exterior para seguir operando: “Antes teníamos todas consultas de exportadores, armando sociedades afuera para evitar liquidar al oficial. Todo de forma legal. Dentro de las normas permitidas. Ahora hay una locura de consultas de importadores para armar las trading afuera para lograr tener productos y después, de alguna manera, recuperar como pueda esa plata porque no puede quedarse en pesos. Porque esos pesos, si no sale a comprar al precio que consiga, que va a ser 300, va a tener que pagar Ganancias por algo donde no ganó.”