Cómo funciona el "dólar compota" que inventó el Gobierno para que los productores liquiden la cosecha

Con la puesta en marcha del nuevo esquema para que liquiden sus posesiones los productores sojeros y brokers varios, tenedores de, supuestamente, unos U$S 20.000 millones (la realidad puede acercarlos más a los U$S 12.000 millones), puede haber nacido un nuevo tipo de cambio.

Quizá haya nacido el "dólar compota". Esto es, un valor para vender dólares a un precio elaborado a partir de diferentes mecanismos cruzados que determinarían un nivel de pesos a recibir. Según las explicaciones oficiales, el esquema funcionaría de la siguiente manera:

Se habilitan dos instrumentos de inversión para los productores de soja;

No existiría un tipo de cambio diferencial ni eximiciones de impuestos;

La liquidación de soja sería al tipo de cambio oficial;

sería al tipo de cambio oficial; Con el 30% de esa liquidación se puede comprar dólar solidario , que también sería un valor oficial;

, que también sería un valor oficial; El 70% restante se debe depositar en una cuenta a la vista que remunera al valor del dólar A3500;

Por la soja que se liquida se sigue obteniendo la misma cantidad de moneda local que hasta ayer. *Ese 30% de dólares no queda en poder del productor. Si se queda con el 30% en pesos para comprar dólares;

Se liquida ese 30% a 130 menos retenciones, que implicaría unos 90 pesos por dólar, y se permite comprar a un dólar oficial, más el valor de dólar PAIS de 30%, más retención de 35%, lo que implica unos 223 pesos. Se liquida la divisa a 90 pesos y se recompra una parte a 223 pesos;

de 30%, más retención de 35%, lo que implica unos 223 pesos. Se liquida la divisa a 90 pesos y se recompra una parte a 223 pesos; Si se liquidan 10 dólares, se obtienen 900 pesos. Y de esos 900 pesos, el 30% implican 270 pesos que pueden luego derivarse a la compra de dólares al valor solidario ($223), unos U$s1,21

Se aclara también que:

No hubo y sigue sin haber un dólar diferenciado;

Todo es dentro del esquema actual de tipo de cambio;

Los productores deben vender al dólar oficial , igual que vienen haciendo;

deben vender al , igual que vienen haciendo; Se les permite los pesos que se reciban se puedan mantener en pesos actualizados por el dólar oficial en una cuenta bancaria, o comprar con el 30% de esos los pesos, al dólar al valor oficial más impuestos y retenciones;

El régimen de liquidación de granos busca reconocer el valor en divisas que tiene el activo (soja en este caso) y despejar la incertidumbre respecto de una devaluación, que está instalada en los distintos actores económicos;

Para el Ejecutivo significa la posibilidad de anticipar el ingreso de divisas a la economía con un saldo económico neutro, ya que maneja el valor del dólar A3500 en el que se podrán constituir los depósitos;

significa la posibilidad de anticipar el ingreso de divisas a la economía con un saldo económico neutro, ya que maneja el valor del dólar A3500 en el que se podrán constituir los depósitos; Por su parte, la AFIP podrá recaudar el impuesto país y la retención a cuenta de Ganancias, en las operaciones de compra de divisas;

podrá recaudar el impuesto país y la retención a cuenta de Ganancias, en las operaciones de compra de divisas; En el caso de la posibilidad de Formación de Activos Externos (FAE, compra de divisas) es por 30% del valor en pesos de la venta de granos. Ese monto es el máximo por el que pueden comprar divisas a un precio del denominado dólar solidario. A los valores de hoy, implicaría unos $223;

En una venta de $1 millón, podrían adquirir unos 1.350 dólares y realizar un depósito retribuido por dólar oficial por 700.000 pesos;

Se menciona que hoy el productor tiene como alternativa realizar un depósito por el total de la venta en plazo fijo chacarero, que también se actualiza por el dólar A3500. La disponibilidad de esos fondos está condicionada por el plazo al que se realizó. En cambio, ahora pueden realizar el depósito, tener esa remuneración y la disponibilidad inmediata. Tiene la ventaja de no asumir los riesgos de mantener la cosecha en los campos y poder aprovechar cualquier oportunidad de negocios por la disponibilidad inmediata y automática de los fondos;

Se insiste en que la estructura de este régimen considera prácticas comerciales y de ahorro tradicionales de la actividad;

En definitiva, se liquida la soja al tipo de cambio oficial, con el 30% se puede comprar dólares solidario, y el 70% restante se deposita en una cuenta corriente que remunera al valor dólar A3500.

El Gobierno tomó esta medida ante la herejía de la necesidad. Se necesitan entre 3.000 a 5.000 millones de dólares para poder estabilizar la oferta y demanda de divisas y poder superar el invierno. Además, el Gobierno necesita comenzar a controlar la corrida cambiaria que encara su sexta semana seguida.

Había sobre la mesa tres alternativas propuestas por diferentes reparticiones del Ejecutivo. Las que, tal como adelantó este medio, eran: un cupón en dólares al 3% anual a cambio de unos U$S 3.000 millones, una ventana temporal de disminución de las retenciones a las exportaciones al 20% (aproximadamente) o un desdoblamiento directo puro y duro.

Como todas las opciones no cerraban de manera 100% perfecta (la que no otorgaba garantías financieras era políticamente polémica de implementar); la orden fue diseñar una cuarta alternativa que implique un compendio de las tres anteriores. Y así fue que se elaboró entre el domingo a la tarde y ayer al mediodía la oferta final que por la tarde se presentó en sociedad. Sin que ningún funcionario en particular pueda reclamar su copyright.

Algo que quizá tampoco éstos quieren que suceda. La flamante fórmula sirve igualmente para determinar algo políticamente importante: las palomas vencieron a los halcones, identificados con el kirchnerismo y otras fuerzas de izquierda del oficialismo, que directamente proponían la acción directa sobre los sojeros y sus silobolsas.

Una compota es una comida dulce (generalmente postre) elaborada a partir de una fruta entera o troceada, hervida en agua y preparada con azúcar y varios condimentos que le den sabor. Tiene como curiosidad básica poder empeorar el sabor de todos los ingredientes de la receta. Sin embargo se consume porque es algo sano. Algo similar puede suceder con la propuesta del nuevo "dólar sojero": empeora cualquiera de las opciones financieras y cambiarias con las que se diseñó el nuevo tipo de cambio, pero puede funcionar.