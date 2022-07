Dólar soja: Productores y operadores de granos piden precisiones al Banco Central

La medida se venía esperando desde hacía varios días pero finalmente cuando se anunció dejó más dudas que certezas. El lanzamiento del llamado dólar agro o dólar soja fue rápidamente cuestionado por los productores, que aseguran quedar fuera de los supuestos beneficios de un tipo de cambio diferencial para que se incremente la liquidación de granos y, en consecuencia, de divisas.

El frenético cruce de mensajes de whatsapp y llamadas telefónicas entre agentes del mercado granario y productores en la tarde noche del martes al trascender el comunicado de la Gerencia de Comunicación Estratégica del Banco Central, generó un mar de dudas, que finalmente terminó en consultas a los celulares de altos funcionarios del Banco Central.

Como resultado, esta tarde a las 14 habrá un zoom en el que el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce, dará algunas precisiones sobre la decisión de establecer un dólar diferencial para las cerealeras y exportadores de granos. El Gobierno busca así incrementar la oferta de dólares para contener la disparada del dólar blue y los dólares financieros.

Miguel Pesce, titular del BCRA e impulsar del dólar diferencial para el campo.

Un zoom para calmar ánimos

MDZ pudo confirmar el encuentro a través de varias fuentes del sector, que sin embargo, manifestaron un marcado escepticismo sobre eventyuales resultados positivos derivados del lanzamiento del dólar soja.

Está confirmada la presencia de representantes de Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Córdoba, y Matba Rofex, entre otras. En el caso de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires no hubo precisiones, teniendo en cuenta además que el titular de la Bolsa, José Martins, está en el exterior.

Casi como anticipo de lo que les dirá esta tarde a los agentes del mercado, en declaraciones radiales Pesce señaló esta mañana: "De ninguna manera se trata de un dólar agro, ni un tipo de cambio diferencial, solo habilitamos dos instrumentos de inversión para los productores de soja".



Y explicó que la medida del BCRA "beneficia a los productores de soja que todavía tienen el grano y la dificultad para venderlo pasaba por la falta de una oportunidad de inversión que le preserve el valor de su activo".

Cuál es el cambio para los sojeros

El Banco Central anunció el martes un esquema de liquidación de divisas para el sector sojero, que establece que con el 30% de lo exportado se puede acceder al tipo de cambio oficial, más los impuestos (PAÍS, anticipo de Ganancias), con lo que el precio de compra sería hoy en torno a $ 240.

La soja es hoy el principal refugio de valor de los productores, que piden una baja de las retenciones para impulsar las exportaciones y la liquidación de divisas.

Por el 70% restante se permite el depósito en una cuenta especial, que se irá actualizando según el tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link, sin fijar un plazo mínimo de permanencia en dicha cuenta.

"De los 600 dólares que hoy vale la tonelada de soja, descontado el 33% de retenciones, al productor le dan 380 dólares, que son unos $ 50.000 al cambio oficial. El 70% de esos pesos ($35.000) queda en la cuenta especial, pero se va ajustando diariamente con la variación del dólar oficial (crawling peg), aunque menos que la inflación", señaló Eugenio Irazuegui, analista de mercados de la corredora de granos Zeni.

El experto señaló, sin embargo, que la medida "está lejos de ser una zanahoria" para los exportadores, que ganarían un 10% o 15% más que hasta ayer. "Una rebaja de retenciones o una mejora del tipo de cambio efectivo sí actuaría como un incentivo", pero no hubo acuerdo en el Gobierno para hacerlo, remarcó.

Y dio un dato más: "La medida no es incentivo, si el productor se mantiene en soja el valor también se ajustará con el dólar oficial pero al precio de ese momento", seguramente más caro que el actual.

En la misma línea, Juan Manuel Garzón, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea señaló en su cuenta de Twitter: "Si todo el cambio es para que los productores recuperen US$ 15 de los más de US$ 400 que les sacan por cada tonelada de soja vendida, creo que no va a andar".

Esto se suma a los reclamos de los productores, en especial los pequeños enrolados en Federación Agraria y Coninagro, que destacan el hecho de que ya entregaron gran parte de su producción, y que esta medida está a favor de la concentración, dado que beneficia a las grandes acopiadores y exportadores de la oleaginosa.