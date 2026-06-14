Capacitación integral para elevar la atención en el hogar
Técnicos y prestadores reciben formación técnica, atención al cliente y herramientas de gestión con impacto nacional.
En un contexto donde la calidad de atención y la resolución eficiente de servicios de asistencia domiciliaria adquieren cada vez mayor relevancia, mi compañía desarrolló la Academia Iké, una iniciativa orientada a la formación y profesionalización de técnicos y prestadores de servicios del hogar.
La propuesta busca elevar los estándares de atención en los servicios de asistencia domiciliaria, combinando capacitación técnica, herramientas de gestión y formación en atención al cliente para mejorar la experiencia de quienes reciben este tipo de asistencia.
En ese marco, la compañía firmó un convenio con el Ministerio de Capital Humano de la Nación para ampliar el alcance de las capacitaciones, a través del Centro de Formación de Capital Humano de la Ciudad de Buenos Aires. Participé de esta alianza junto a la ministra Sandra Pettovello, en lo que representa mucho más que un acuerdo institucional, es potenciar el camino de la Academia Iké. La calidad del servicio de asistencia que recibe una familia argentina depende, antes que nada, de la formación del técnico que llega a su puerta.
Cuando un plomero, un electricista o un gasista tiene conocimiento, herramientas, capacidad y orgullo profesional, se puede brindar un servicio de excelencia. Este acuerdo nos permite ampliar ese impacto: seguir formando a nuestra red y, al mismo tiempo, abrir las puertas de la Academia a todos aquellos que ejercen un oficio y merecen la oportunidad de profesionalizarlo.
En mi compañía entendemos que la excelencia en el servicio se construye desde adentro, y este es un paso concreto en esa dirección. Los cursos estarán dirigidos tanto a integrantes de la red de prestadores de la compañía como a personas con conocimientos previos en oficios como plomería, gas, electricidad, cerrajería, reparación de electrodomésticos y otros servicios vinculados al hogar.
La iniciativa parte de una premisa concreta
Una buena asistencia no depende sólo de la rapidez de respuesta, sino también de la capacidad para diagnosticar correctamente, resolver con profesionalismo y brindar una experiencia confiable y clara para el cliente.
La Academia combinará tres ejes principales de formación:
- Capacitación técnica aplicada a reparaciones y emergencias domiciliarias.
- Atención al cliente y calidad de servicio.
- Herramientas de gestión profesional para técnicos y prestadores.
El lanzamiento de este programa representa la evolución de un trabajo que la compañía ya venía desarrollando con su red de prestadores. Entre 2025 y 2026 se realizaron capacitaciones presenciales y virtuales para técnicos y empresas proveedoras de distintas provincias del país, enfocadas en gestión, planificación y “El Arte de Servir”.
Además de fortalecer la calidad del servicio, la iniciativa apunta a generar mayores oportunidades de desarrollo profesional para personas vinculadas a oficios técnicos, promoviendo actualización, especialización y herramientas para crecer en un mercado cada vez más exigente.
Con esta propuesta, la compañía busca consolidar un modelo de asistencia domiciliaria centrado no sólo en la resolución técnica, sino también en la calidad, la confianza, la empatía y la profesionalización del servicio.
* Tomás García Laredo, Director Ejecutivo de Iké Asistencia Argentina.