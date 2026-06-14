Capacitación integral para elevar la atención en el hogar

Una compañía desarrolló una iniciativa orientada a la formación y profesionalización de técnicos y prestadores de servicios del hogar.

En un contexto donde la calidad de atención y la resolución eficiente de servicios de asistencia domiciliaria adquieren cada vez mayor relevancia, mi compañía desarrolló la Academia Iké, una iniciativa orientada a la formación y profesionalización de técnicos y prestadores de servicios del hogar.

La propuesta busca elevar los estándares de atención en los servicios de asistencia domiciliaria, combinando capacitación técnica, herramientas de gestión y formación en atención al cliente para mejorar la experiencia de quienes reciben este tipo de asistencia.

En ese marco, la compañía firmó un convenio con el Ministerio de Capital Humano de la Nación para ampliar el alcance de las capacitaciones, a través del Centro de Formación de Capital Humano de la Ciudad de Buenos Aires. Participé de esta alianza junto a la ministra Sandra Pettovello, en lo que representa mucho más que un acuerdo institucional, es potenciar el camino de la Academia Iké. La calidad del servicio de asistencia que recibe una familia argentina depende, antes que nada, de la formación del técnico que llega a su puerta.

PLOMEROS1 La propuesta busca elevar los estándares de atención en los servicios de asistencia domiciliaria. Archivo. Cuando un plomero, un electricista o un gasista tiene conocimiento, herramientas, capacidad y orgullo profesional, se puede brindar un servicio de excelencia. Este acuerdo nos permite ampliar ese impacto: seguir formando a nuestra red y, al mismo tiempo, abrir las puertas de la Academia a todos aquellos que ejercen un oficio y merecen la oportunidad de profesionalizarlo.

En mi compañía entendemos que la excelencia en el servicio se construye desde adentro, y este es un paso concreto en esa dirección. Los cursos estarán dirigidos tanto a integrantes de la red de prestadores de la compañía como a personas con conocimientos previos en oficios como plomería, gas, electricidad, cerrajería, reparación de electrodomésticos y otros servicios vinculados al hogar.