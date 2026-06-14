El desafío del talento: cómo se reinventan las compañías con más de un siglo de historia

La rotación de talento , la irrupción de perfiles digitales y la creciente demanda de propósito por parte de los profesionales más jóvenes pusieron en jaque el modelo tradicional de gestión de personas. Ya no alcanza con ofrecer estabilidad o trayectoria: las nuevas generaciones eligen organizaciones donde encuentran desarrollo real, desafíos concretos y un impacto que va más allá del resultado económico.

Los datos respaldan esa percepción: según el informe global Gen Z and Millennial Survey 2025 de Deloitte —que releva las expectativas laborales de jóvenes profesionales en más de 40 países—, las generaciones Z y Millennial priorizan las oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional por encima de la carrera tradicional, y buscan un equilibrio entre remuneración, bienestar y propósito. En ese contexto, las empresas centenarias —que históricamente capitalizaron su historia como ventaja— deben demostrar hoy que también son capaces de transformarse.

Las compañías que mejor navegan en esta tensión son las que lograron convertir su legado en plataforma de innovación, en lugar de peso. Invierten en aprendizaje continuo, desarrollan liderazgos cercanos, promueven la movilidad interna y construyen propósitos organizacionales que conectan con valores globales: sustentabilidad, diversidad, impacto social. No se trata de imitar a las startups, sino de demostrar que la experiencia acumulada y la capacidad de cambio pueden convivir.

Con más de 100 años de trayectoria a nivel global y presencia consolidada en el mercado local, la compañía impulsa una cultura organizacional centrada en el aprendizaje permanente, el desarrollo profesional y la sustentabilidad como ejes estratégicos como parte de la operación cotidiana.

Las compañías que mejor navegan en esta tensión son las que lograron convertir su legado en plataforma de innovación.

Innovación y sustentabilidad no son agendas separadas: bajo ese concepto propio, la cpmpañía las integra como dimensiones inseparables del negocio, con un propósito global —Renovar la vida a partir de los árboles— que funciona como ancla cultural para profesionales que buscan organizaciones con impacto real y visión de largo plazo.

Plataformas globales con mirada local

Los colaboradores acceden a Univers Suzano, una plataforma integral de aprendizaje con contenidos técnicos, de gestión, compliance e innovación, y a una Escuela de Liderazgo global que trabaja anualmente competencias alineadas con las prioridades estratégicas. En Argentina, ese ecosistema se complementa con Sommos, una plataforma de gestión del desempeño que acompaña planes de desarrollo individuales, seguimiento de objetivos y conversaciones de crecimiento, además de programas de pasantías y alianzas con universidades públicas y privadas.

Diversidad generacional como ventaja competitiva

La innovación surge de la combinación entre experiencia acumulada y nuevas formas de pensar, y esa diversidad representa una oportunidad de aprendizaje antes que un desafío de gestión. Este enfoque se enmarca en un concepto que Suzano escribe como parte de su ADN: ser una empresa Fuerte y Gentil —fuerte para asumir desafíos y liderar transformaciones; gentil porque entiende que los resultados sostenibles se construyen desde el respeto, la escucha y el cuidado de las relaciones.

TALENTOS5 Innovación y sustentabilidad no son agendas separadas. Archivo.

Una industria en transformación

La industria de la celulosa y el papel atraviesa un cambio de paradigma. Hoy forma parte activa de la bioeconomía global: sus productos y procesos apuntan a reemplazar materiales de origen fósil por alternativas renovables, en línea con los grandes desafíos ambientales de la época. Para la compañía, esto representa tanto una oportunidad de negocio como un argumento de atracción: cada vez más profesionales eligen desarrollar su carrera en organizaciones donde su trabajo tiene impacto concreto. Incorporarse a la compañía significa participar de desafíos globales, aprender en un entorno dinámico y contribuir al desarrollo de soluciones con impacto real para las próximas generaciones.

Los perfiles que busca la industria

Hoy hay demanda profesionales vinculados a operaciones, supply chain, comercialización, tecnología, análisis de datos, sustentabilidad e innovación. Pero más allá del conocimiento técnico, la compañía prioriza la curiosidad, la adaptabilidad, la capacidad de aprendizaje y el compromiso con la construcción de soluciones renovables. La velocidad de transformación de los negocios exige personas preparadas para evolucionar constantemente y aportar nuevas perspectivas.

El mercado de talento cambió para siempre

Las nuevas generaciones investigan el propósito de una empresa antes de ir a la primera entrevista, y si no lo encuentran, siguen buscando. Nosotros tenemos algo que pocas compañías centenarias pueden ofrecer: una historia de más de cien años y una agenda de futuro igual de ambiciosa. Renovar la vida a partir de los árboles no es una promesa de campaña, es la razón por la que esta empresa existe y la razón por la que los mejores profesionales eligen quedarse.

* Ivana Pontoni, gerente de RR.HH. y Gestión de Calidad de Suzano Argentina.