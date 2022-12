Bono para CABA: si lo acepta, la Ciudad perdería US$ 238 millones en 2023

Si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aceptara el pago del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la coparticipación con los títulos públicos TX31, ya hubiera perdido $ 540 millones. Esto es, durante los primeros tres días hábiles (martes, miércoles y jueves) de teórica vigencia de la decisión del gobierno de Alberto Fernández de depositar en una cuenta del Banco Nación los $ 600 millones para cumplir con la decisión del máximo tribunal; pero con títulos públicos.

El instrumento elegido por el presidente fue a través de los Bonos del Tesoro Nacional en pesos Ajustados por CER, más 2,5%, con vencimiento del 30 de noviembre del 2031; o con su mención TX31 o BONCER31.

Estos instrumentos no tienen valor de mercado, ya que su primera emisión fue realizada en junio de este año para pagar una deuda con la provincia de Santa Fe por unos $ 151.873.185.902,46. Los papeles aún no fueron colocados para su cotización de compra y venta, ya que la gobernación de Omar Perotti eligió mantenerlos en cartera, supuestamente, a la espera de una mejora de su precio de operatividad.

Fuentes del mercado consideran que si Perotti u Horacio Rodríguez Larreta (en el caso que este acepte los papeles) decidieran invertir los bonos en los mercados de deuda pública local emitida en pesos, su cotización no se diferenciaría mucho del precio que hoy tienen sus primos TX26 o TX28. Esto es, aproximadamente un 70% de su valor nominal.

Si se tiene en cuenta que los fondos diarios que le corresponderían a la Ciudad de Buenos Aires según el fallo de la CSJ llegarían a los $ 600 millones, al momento eventual de vender los papeles en el mercado de bonos; a la Ciudad le llegarían $420 millones, unos $ 180 millones menos por día. En tres días, $ 540 millones.

Calculadora en mano

Ahora bien, si se tomaran linealmente los $ 200.000 millones estimados de deuda total según el fallo de la CSJ, durante el 2023 la Ciudad recibiría en concreto unos $ 140.000 millones, luego de ir colocando mensualmente (o por jornada) los bonos en el mercado para obtener fondos, con lo que perdería unos $ 60.000 millones en el 2023.

En términos diarios y al dólar oficial (182 pesos), serían unos 900.000 dólares diarios; 20 millones mensuales, 238 millones en el año. Éste es uno de los argumentos oficiales que desde la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá ante la CSJ para defender la imposibilidad de aceptar la decisión del Gobierno nacional de liquidar el fallo por la coparticipación con un título público.

El otro argumento será que una liquidación con bonos es legalmente válida cuando el Ejecutivo paga una deuda, pero no para las operaciones de cumplimiento de compromisos de gastos corrientes. En esta línea, aseguran desde CABA, que no hay ninguna repartición del país (provincia) que cobre parte de la coparticipación con bonos o cualquier papel o instrumento financiero que no sea dinero en efectivo. Y de manera diaria.

El Ejecutivo sigue defendiendo la operación como absolutamente legal, incluyendo sus aspectos financieros. Argumentan que el pago con bonos tiene un antecedente claro y avalado por la propia CSJ. Fue cuando el 29 de junio del 2022 el entonces ministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunciaron en el Palacio de Hacienda un acuerdo entre la Nación y esa provincia un acuerdo avalado por el tribunal, por el cual el Tesoro entregó papeles por unos 151.873.185.902,46 pesos.

Antecedentes

Ese día Guzmán, que ya tenía problemas de estabilidad que llevarían a su denuncia, anunciaba que "con este convenio se regulariza con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sumándose Santa Fe al resto de las provincias, en lo que es el fortalecimiento de los servicios de recaudación", aseguró.

Luego agregó que "consideramos que éste es un buen resultado para regularizar una situación que también era un compromiso del Presidente de la Nación y que servirá para seguir fortaleciendo la recuperación productiva que vemos que en Santa Fe es fuerte".

Por su parte, Perotti diría que la firma de este convenio es el cierre de varios meses de trabajo con todos los equipos de la provincia y del Ministerio de Economía, que se vino desarrollando a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo a fines del año pasado la forma en que debía establecerse la actualización de esos montos.

"En ese momento la deuda estaba en los montos que da el ministro. Eso se ha actualizado al día de hoy y ese monto llega a 151.800 millones de pesos que serán cancelados a través de bonos actualizables por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia)", explicaba Perotti.

El gobernador también dijo que el área legal del Ministerio de Economía de la Nación redactará, junto a la Fiscalía de Estado de la provincia, la presentación que harán ante la Corte Suprema para que valide el acuerdo alcanzado.

Perfil de bonos

Las características del bono que recibiría CABA serían:

Intereses: Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del 2,50% nominal anual, los que serán pagaderos semestralmente los días 30 de noviembre y 30 de mayo de cada año hasta su vencimiento, siendo el primer pago de interés el 30 de noviembre de 2023. Serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360).

Amortización: Se efectuará en 10 cuotas semestrales iguales el 30 de mayo y el 30 de noviembre de cada año, comenzando el 30 de mayo de 2027, siendo la última cuota el 30 de noviembre de 2031. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de Capital”.

Ajuste de capital: El saldo de capital de los bonos será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización del capital.