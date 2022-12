Alberto Fernández acusó a la Corte de extralimitarse de "un modo grave y poderoso"

El presidente Alberto Fernández, en una entrevista con C5N, afirmó que la Corte fue más allá de sus atribuciones en el fallo por la coparticipación “de un modo grave y poderoso” y consideró que “lo que se necesita es que retomen la senda del derecho”, al tiempo que cuestionó a la Justicia en general al indicar que “todavía estoy esperando que alguien investigue a Macri por el Correo, por la deuda y por la venta de acciones de Autopistas del Sol”.

En la entrevista televisiva, y al referirse a la crisis económica, Fernández destacó que la Argentina “creció en estos tres años contra todo pronóstico” y cuestionó con dureza a los sectores que aseguraban que "no íbamos a poder cumplir con las metas con el Fondo. Pero nada de eso pasó”, para elogiar a continuación al ministro de Economía, Sergio Massa, por la iniciativa del dólar soja.

Con respecto al fallo de la Corte, Fernández insistió en señalar la imposibilidad ante la que se encuentra el Gobierno para cumplirlo: “Para poder cumplir con un fallo tengo que tener los recursos para poder afrontarlo. La solución que tengo es que el Congreso me amplíe el presupuesto, o cree nuevos impuestos. Pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho".

Y agregó que "la única forma que tengo de cumplir, para que vean mi buena voluntad de no levantarnos contra el Poder Judicial, tengo un remanente de bonos que puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide. Y esto se tradujo en que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y después dijeron que la cumplí. Y luego Larreta dijo que me iban a denunciar por no haberla cumplido”, se lamentó.

“Me están reclamando ese dinero para hacer subtes cuando en verdad en el norte de la Argentina necesitan agua”, señaló Fernández, quien continuó criticando al poder judicial: “Este sistema condena personas injustamente, actúan como operadores judiciales”, para añadir que "el atentado contra Cristina es de una gravedad inmensa que debió haber conmocionado a toda la Justicia y sin embargo vemos lo que pasa. ¿Cuándo vamos a revisar el funcionamiento de la Justicia?"

Por último, respondió a las críticas al Ejecutivo por haber pedido a la Corte que suspendiera el fallo que restituyó fondos a la Ciudad. “No me vengan a explicar la república, lo que digo es que la Corte ha dictado una serie de fallos que son una intromisión a otros poderes. A un peronista no le hablen de democracia y libertad porque somos los únicos que la defendemos”, concluyó.