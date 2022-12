El gobernador que "gambeteó" a Alberto Fernández y sí se sacó una foto con Lionel Messi

Luego de que el presidente Alberto Fernández no pudiera conseguir tomarse una foto con el plantel campeón del mundo, principalmente con el capitán Lionel Messi, un gobernador sí logró "la hazaña" política que numerosos funcionarios del kirchnerismo intentaron concretar. El mandatario de Santa Fe Omar Perotti, del Partido Justicialista, vio la oportunidad y recibió al astro del fútbol en estación aérea de Rosario, horas después de que el Seleccionado festejara el título en las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Perotti arribó pasadas las 18.00 horas al lugar donde aterrizó el avión que transportaba a Lionel Messi y Ángel Di María, ambos oriundos de Rosario y figuras clave en la final del mundo en la que Argentina venció a Francia y se consagró campeón. En el video puede apreciarse que el jefe de Estado provincial, acompañado de titular del Aeropuerto Internacional de Rosario, Eduardo Romagnoli, saluda a los dos futbolistas.

Tanto Di María como Messi se trasladaron desde la pista a un barrio privado en las inmediaciones, tras haber estado festejando en Buenos Aires. En tanto, Paulo Dybala, que también iba en el mismo vuelo, descendió de la aeronave y se dirigió a la provincia de Córdoba.

¡¡Bienvenidos Lionel y Ángel a Santa Fe!!

Ahora a descansar y a disfrutar en familia con amigos en casa.

¡¡Gracias enormes y eternas!! — Omar Perotti (@omarperotti) December 20, 2022

Qué dijo Alberto Fernández sobre la foto que no logró

"Debo ser el único presidente que no recibió al equipo campeón, pero creo ser el único presidente que su mandato ganó Copa América, Finalissima y Copa del Mundo", sostuvo el mandatario nacional este miércoles por la mañana al hacer referencia a lo sucedido con el plantel albiceleste.

"La Selección no es mía ni del Frente de Todos. Tampoco de la oposición. Tenemos que entenderlo así. Es igual que el Papa. El Papa no es de nadie. Hay algo en nosotros que nos lleva a apropiarnos de cosas que son de todos. La Selección es de todos y todos le debemos gratitud y respeto", subrayó Fernández.

"No creo que este triunfo ayude a la gestión. Es una alegría para la gente y eso me pone feliz. Todas las especulaciones respecto a si tenía que recibirlo o no, no me importa. Yo los respeto y les agradezco e esfuerzo que hicieron y estar al sol saludando a la gente", finalizó.