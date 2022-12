Alberto Fernández planea crear nuevos impuestos para cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia

El presidente Alberto Fernández calificó como "torcido" el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que obliga al Gobierno nacional a devolverle a la Ciudad los fondos coparticipables.

"Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho", enfatizó Fernández en diálogo con C5N y argumentó: "Es todo una locura. Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de Presupuesto que dice que no pague".

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "Para poder cumplir con un fallo tengo que tener los recursos para poder afrontarlo. La solución que tengo es que el Congreso me amplíe el Presupuesto, o cree nuevos impuestos, pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho".

"La única forma que tengo de cumplir, para que vean mi buena voluntad de no levantarnos contra el Poder Judicial, tengo un remanente de bonos que puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide. Y esto se tradujo en que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y después dijeron que la cumplí. Y luego Larreta dijo que me iban a denunciar por no haberla cumplido", cuestionó.

A su vez, el presidente destacó el rol del ministro de Economía, Sergio Massa, al afirmar que logró "soluciones a problemas de difícil solución".

"Sergio ha demostrado una gran habilidad práctica para encontrar soluciones a problemas de difícil solución", enfatizó el jefe de Estado.

En ese marco, el presidente precisó: "Tenemos una mirada común de lo que debe ser la economía, para nosotros el déficit fiscal es malo. Cuando uno tiene que gastar lo que no tiene, eso es malo porque eso solo lo resuelve con endeudamiento o emisión, que son todos remedios que a la larga generan problemas en la economía".

"Cuando (el extitular del Palacio de Hacienda) Martín Guzmán se fue, que se generó un momento de inestabilidad económica real, lo que nos hicieron...Hicieron todo lo posible, hicieron tambalear el dólar, quisieron llevarnos el dólar a cualquier precio, jugaron con el juego del dólar blue de una manera totalmente irresponsable. Seriamente me pregunto si son conscientes del enorme daño que hacen", subrayó Fernández.