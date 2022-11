Importaciones: la Aduana se refirió al estado de las cautelares

El director General de Aduanas, Guillermo Michel, confirmó este viernes que las medidas cautelares que se presentaron para liberar importaciones en muchos casos se basaban en irregularidades, que el organismo se dedicó a denunciar y contrarrestar.

En declaraciones a Radio 10 el funcionario apuntó: "Con las cautelares existían irregularidades, presentaban la vieja SIMI e iban ampliando en expedientes paralelos el mismo expediente con más SIMI. Las cinco cautelares más importantes que desistieron voluntariamente de la medida se concentraban en la prosecretaría del Juzgado 8".

Aclaró además que "con stock de cautelares teníamos pendiente liberar US$ 2600 millones, concentrado en 1068 importadores", pero destacó que "tenemos desistidas 150 cautelares más. Estamos impidiendo que puedan documentar una nueva importación porque no hay riesgo real en la demora", detalló, exponiendo el perfil de la maniobra.

El "juego" de la subfacturación

Michel se refirió, por otra parte, a la subfacturación de exportaciones, una modalidad utilizada por algunas empresas para evitar el pago de impuestos o reducir su carga.

"La otra cara de la moneda de sobrefacturación de importaciones es la subfacturación de exportaciones. En ese caso en el allanamiento pudimos llevarnos las computadoras con toda la contabilidad paralela: vendían a un precio inferior para la brecha dejarla en el exterior y traerla a un dólar paralelo o en Bidcom. El ingreso es el doble", afirmó el titular de la DGA. Y precisó que el organismo hace un "trabajo conjunto muy importante con Carlos Castagneto de la AFIP y con Virginia García de la DGI".

También recordó otras acciones llevadas adelante por la DGA, como las acciones contra la sobrefacturación en el negocio de criptomonedas. “Este tema lo charlamos con el ministro (Sergio Massa) y es una cuestión para tomar una decisión de política de Estado. Hay muchas empresas de criptomonedas que vienen a desarrollar el negocio en la Argentina, no es ilegal pero hay que estar atentos. Nosotros detectamos una sobrefacturación de máquinas de criptomonedas, fue la primera denuncia que hicimos.”

La duda ahora es qué pasará con el equipamiento. “Estamos impulsando con Carlos Castagneto donar a zonas rurales contenedores vacíos para ser acondicionados para escuelas.”

En este contexto, Michel señaló las acciones del organismo sobre el régimen de courier. “Tenía un tope de US$ 3000, lo bajamos a US$ 1000. Es una decisión qué tomamos y no pienso volver atrás.”

Y en neumáticos explicó que "tres grandes importadores aprovecharon el paro que hubo y, vía cautelares, pasaron de importar 10-12 mil neumáticos por mes a 70 mil. Les hicimos desistir de las cautelares".

Dio además una señal de las directivas que tiene. "A mí el ministro de Economía me marcó trabajar y a Carlos Castagneto, ordenar esto”, y apuntó que "cuando asumí no traje a nadie de afuera. Yo confío mucho en el empleado de Aduana. Los fines de semana trato de recorrer las aduanas del interior del país. Y el gremio trabaja codo a codo con la dirección".