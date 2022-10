La alarmante comparación de Argentina con Venezuela que hizo un empresario

Los problemas de las industrias para mantener la producción por las trabas para importar son cada vez mayores. El nuevo sistema de administración del comercio exterior (SIRA), que comenzó a regir desde la semana pasada, complicó más las operaciones y eso repercute en los niveles de actividad.

Ayer se conoció, por ejemplo, que la automotriz Fiat tuvo que parar la fabricación de su modelo Cronos, en la planta de Córdoba, por falta de insumos importados.

También desde esa provincia, la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco, alertó sobre la gravedad de la situación en una carta enviada al Banco Central, tal como adelantó MDZ el miércoles.

Este escenario se repite en todo el país y las quejas de los empresarios van en aumento.

“Con este mayor plazo de pago, muchos proveedores del exterior no nos van a querer entregar más productos. Ya nos están avisando. No entienden por qué no respetamos el acuerdo comercial que tenemos de pagar en determinado plazo y ahora les decimos que tienen que esperar más tiempo”, comentó a MDZ un industrial.

Además de la restricción para ingresar mercadería, por las demoras en aprobación de los permisos bajo el régimen SIRA, uno de los problemas más delicados es el estiramiento de los pagos de las empresas locales a sus proveedores del exterior, ya que el Central ahora libera las divisas, al cambio oficial, a 180 días y no como era hasta hace unos días, apenas aprobadas las SIMI.

Modelo para armar

El empresario comparó, en base a su experiencia, la situación que se está viviendo ahora en la Argentina con lo que sucedía en Venezuela a comienzos de la década del 2000.

“Lo que está pasando en el país es similar a lo que vivimos con Venezuela hace unos veinte años. Nosotros éramos proveedores de empresas en aquel país. El gobierno de Hugo Chávez tenía un organismo, que se llamaba CADIVI, que controlaba los pagos al exterior. En la práctica, frenaba la salida de divisas. Aguantamos un tiempo sin que nuestros clientes no pudieran pagar en término hasta que la situación se puso muy dura. Sólo podían pagarnos si conseguían los dólares en el mercado negro a 200% o 300% arriba del valor oficial. Todo era complicado. La conclusión fue que dejamos de venderles. Esto es lo que está pasando ahora acá. Nuestros proveedores del exterior, si no hay una solución, nos van a dejar de vender”, explicó a MDZ este directivo de una multinacional autopartista.

El empresario hizo referencia a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), el organismo venezolano encargado de monitorear el mercado cambiario que fue creado en 2003, cuatro años después de la llegada de Chávez al poder.

Qué pasará con el SIRA

“El problema ahora es que el Gobierno va a decir que se aprueban las SIRA, pero como el plazo para pagar al exterior es de 180 días, esa va a ser una nueva traba porque nuestros proveedores no van a aceptar ese cambio de condiciones. Esta semana, algunos proveedores ya nos están diciendo que, con esta situación, van a dejar de enviarnos mercadería. No confían en que les paguemos incluso en ese plazo porque no tienen garantía de que el Gobierno, dentro de seis meses, no libere los dólares. No están diciendo que los próximos envíos los harán una vez girado el dinero” agregó el industrial.

La situación se repite en otras empresas. Las más grandes, como muchas multinacionales, tienen posibilidad de negociar mejor o sus proveedores son los mismos que abastecen a otros mercados y no van a cortar el suministro a la Argentina porque mantienen un acuerdo comercial global, pero muchas pymes están en condición muy delicada.

“La similitud con lo que pasó en Venezuela, hace años, es muy preocupante. De a poco se fueron cayendo los acuerdos comerciales y los proveedores del exterior fuimos cortando los envíos. De esta manera, las industrias que estaban en ese país se iban quedan sin insumos hasta que tenían que cerrar. Son muchas las coincidencias” advirtió este empresario.