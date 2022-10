Silvina Batakis rompió el silencio con una fuerte postura sobre la inflación

Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación (BNA), afirmó hoy que la situación inflacionaria “es muy compleja” y “no es una cosa que se resuelve en cinco minutos”, al tiempo que adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevas líneas de crédito subsidiadas “para las empresas que tengan proyectos estratégicos”.



“La cuestión inflacionaria no es una cosa que se resuelve en cinco minutos”, subrayó Batakis a la radio AM750, y señaló que es “importante decirlo porque acá hubo un candidato a presidente y que luego asumió la Presidencia que dijo una pavada de que en cinco minutos se termina”, en referencia a Mauricio Macri.



En cambio, remarcó que “la realidad es que la inflación argentina es muy compleja y termina afectando a todos los argentinos”, consigna Télam.



A su vez, reafirmó que la misma es “multicausal”, y afirmó que “lo importante, en este sentido, es establecer cuáles son esas múltiples causas y tratar de ir resolviéndolas de a una y en simultaneo”.



“Me parece muy engañoso decir que vamos a reducir la inflación a un digito en un año. Eso, la verdad, no va a suceder. Pero sí tenemos que trabajar para que en varios años esté en los límites normales”, añadió la funcionaria.



Consultada sobre el éxito de un plan de “estabilización” o de “shock”, Batakis opinó que, de aplicarse, “por supuesto que funcionaria”, pero estimó que es necesario “mucho músculo político y mucha vocación política”.



En ese marco, sostuvo que “cuando uno puede andar bien en el camino de la política, la economía anda mejor”, y consideró que “la figura de (el ministro de Economía) Sergio Massa, vino a traer un poco eso, que la cuestión política vaya encaminando la económica”.



Al referirse a su gestión como titular del Palacio de Hacienda, consideró que fue “muy intensa”, y sostuvo que “sirvió para tener los primeros puentes a un ordenamiento que creo que era necesario”.



Respecto al financiamiento de las pymes, Batakis reconoció que “en esta situación donde tenemos ya una inflación anual del 88%, la verdad es muy difícil establecer líneas de crédito que sean súper atractivas y sobre todo porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) está exigiendo un carril de tasas reales positivas”.



Sin embargo, anticipó que el BNA y la Secretaría de Industria se encuentran trabajando en “nuevos instrumentos que seguramente los va a anunciar el ministro Massa en estos días para que las empresas que tengan proyectos estratégicos y que el Estado nacional considere que sean necesarios para el país, tengan líneas de crédito subsidiadas”.



Del mismo modo, aseveró que el BNA se encuentra realizando “un ordenamiento para que sea mucho más fácil acceder” a las líneas existentes.



“Nosotros no hemos podido cumplir el contrato social que ofrecimos y nos comprometimos en la campaña electoral en 2019. Eso es importante porque creo que ese reconocimiento también implica que estamos en total conciencia de que efectivamente hay cosas que están faltando”, remarcó la presidenta del BNA en tono de autocrítica.



Señaló que “la situación en la que se tomó el Gobierno era de máxima deuda, en moneda dura”, y puntualizó que “al ser contraída con el FMI, limita las políticas públicas y da menos margen en las mismas”.