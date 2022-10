Lo que hay que saber de las nuevas medidas económicas de Sergio Massa

El analista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, detalló las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, este fin de semana. Además, visibilizó que la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias demuestra cómo nos estamos empobreciendo.

En cuanto a la suba del piso de Ganancias a partir del cual se empieza a tributar dijo: “Esto se va aplicar en los salarios de noviembre, esto rige en lo que vos recibís en diciembre en la mano, pero también se incluye el aguinaldo. Demuestra que hay muchos sectores de la economía en blanco, que tienen este tipo de salarios. Pero no son tantos sectores: camioneros, petroleros, químicos, plásticos, siderúrgicos, bancarios, aceiteros, etc. Son todos sectores que tienen un promedio de ingreso superior para que no paguen Ganancias”.

Burgueño agregó, además, que “éste debería ser el salario promedio argentino (haciendo referencia a los 300 mil pesos sin pagar ganancias). Ahí tenemos un indicador de cómo nos empobrecemos. En alguna época no tenías ni por qué pensar en Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Si vos tenés que liberar de Ganancias a un sector con un ingreso determinado, que está lejos del promedio salarial, ahí tenés el nivel de empobrecimiento".

Consideró, por otra parte, que "se está tomando una medida para los laburantes, pero que cobran muchísimo más que el resto. Eso es lo dramático de la Argentina de hoy. La foto indica que ése es el nivel que tenían los salarios hace 10 años”.

En cuanto al bono social, Burgueño advirtió que va a tener un piso de $16.000: “La plata sale del dólar soja y se lo autorizó a Massa desde el FMI. Esto es para diciembre, se anuncia en noviembre y esto se pagará suponemos mayormente en diciembre. Probablemente, la línea de indigencia sea la que mide el Indec, de $60 mil pesos. Lo que falta saber también es cuánta plata hay disponible”.

Respecto al plan de cuotas de los productos que se producen en Tierra del Fuego, el anuncio según el especialista va a incluir pequeños electrodomésticos, que se ensamblan en Tierra del Fuego, incluirá: microondas, hornos eléctricos, televisores, celulares.

Finalmente, el economista detalló sobre los “Precios Justos”: el especialista afirmó que es una negociación “al estilo de lo que se venía haciendo hasta ahora. La gran novedad es que van a haber precios que van a tener la etiqueta en el envase, como el desodorante, el arroz, las gaseosas. Dentro del acuerdo, el precio va a estar etiquetado, se garantiza que el precio sea el establecido. El problema es que el producto esté en las góndolas”.