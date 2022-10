El guiño de la CGT a Sergio Massa tras su último anuncio económico

El cosecretario general de la CGT y dirigente del sindicato de Sanidad, Héctor Daer, celebró este domingo el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a la suba del mínimo no imponible para la deducción del Impuesto a las Ganancias a partir de noviembre y aseguró que el salario es "prioridad".



"Desde CGT recibimos con agrado la decisión del compañero ministro de economía Sergio Massa de subir el piso del impuesto a las ganancias a partir del 1° de noviembre", escribió Daer en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Lxs trabajadorxs son el motor fundamental de la economía, cuidar su salario tiene que ser prioridad".

El titular de Economía anunció este domingo la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a partir de noviembre, además de un acuerdo en la cadena de producción y venta de electrodomésticos, el nuevo plan de precios y un "refuerzo alimentario para adultos sin ingresos".



Massa adelantó este domingo por Radio Rivadavia que a partir del 1° de noviembre se aplicará una suba del mínimo no imponible que pasará de los $280.700 actuales a "estar por encima de los $330.000 para garantizar que los trabajadores no pierdan en el impuesto a las Ganancias lo que ganan en horas extras y en la paritaria".

Según pudo averiguar MDZ, la sinergia entre Massa y la CGT se debe a que el titular del Palacio de Hacienda le comentó al núcleo sindicalista que existen 148 mil millones de pesos para reforzar el fondo solidario de obras sociales, lo cual fue visto con buenos ojos por parte de Daer.

Sergio Massa realizó el anuncio económico este domingo por la mañana.

“La modificación del mínimo imponible está decidida”, aseguró Massa, quien señaló que la AFIP está terminando las proyecciones para precisar exactamente la cifra.

“Falta una reunión con el presidente y los gremios, pero está definido adelantar la suba del piso, que va a estar por encima de los 330 mil pesos desde el 1° de noviembre. Lo vamos a anunciar esta semana después de la reunión con los gremios”, enfatizó Massa.

Sobre la decisión de ir a un acuerdo de precios para contener la actual inercia inflacionaria, el ministro lo distinguió de un congelamiento o imposición de precios a las empresas.

"Los congelamientos por la fuerza no funcionan, sí creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos”, señaló.