Este es el momento ideal para hacer un plazo fijo tradicional

El depósito a plazo fijo no suele ser una buena inversión, ya que presenta múltiples desventajas. En primer lugar, su retorno real es negativo porque el interés que genera no alcanza para superar a la inflación. Por otra parte, no cuenta con una alta liquidez debido a que, normalmente, el mínimo de colocación es de 30 días. Además, su costo de oportunidad es muy alto en el largo plazo. Aún así, con todos estos inconvenientes, suele ser una gran alternativa cuando el peso argentino se aprecia contra el dólar, es decir, cuando el “dólar baja”.

El momento ideal para hacer un plazo fijo tradicional

A día de hoy, un plazo fijo a 30 días genera una rentabilidad anual en pesos del 37%, o sea, un 3,08% al mes. Sin embargo, en el mismo periodo, no solo la inflación normalmente resulta más alta, sino que también el dólar “sube más”, por lo que el retorno medido en moneda dura es negativo.

Pero, ¿qué sucede cuando el “dólar baja”? Aunque se trata de casos excepcionales difíciles de estimar, lo cierto es que en estas etapas el retorno de un plazo fijo convencional suele ser sorprendente. Observemos el caso de octubre de 2020.

Tras un feroz aumento del dólar blue, el cual subió cerca de un 49% en poco más de un mes, el billete marginal se conseguía por $195. Posteriormente, para sorpresa de muchos (pero no para quienes conocen el mercado), el tipo de cambio paralelo se desplomó un 24% en solo 18 días. Contemplando los 30 días posteriores al máximo, la caída fue del 17,5%.

En aquel entonces, los bancos ofrecían depósitos a plazo fijo a cambio de una tasa nominal anual del 32% (2,66% al mes). Esto significa que, de haber hecho un plazo fijo en el pico, la rentabilidad en dólares tras un mes hubiera sido de aproximadamente un 24%:

En octubre de 2020, con un dólar de $195, $100.000 equivalían a USD 512. Al cabo de un mes, el capital y los intereses de un plazo fijo sumaban $102.660, pero el dólar costaba $161, por lo que el inversor podía comprar USD 637. De esta forma, conseguía un retorno real de alrededor de USD 124, lo que se traduce en una rentabilidad del 24% en dólares.

Cómo predecir la baja del dólar

Sabiendo esto, ahora puede resultar muy atractivo realizar un plazo fijo cuando se cree que el dólar caerá. Desafortunadamente, es muy difícil predecir con exactitud, o incluso vagamente, cuándo sucederá.

De todas formas, muchos experimentados inversores y conocedores del mercado pueden determinar de manera aproximada cuándo un precio caerá, en este caso el del dólar blue, según su “aceleración”. Esto quiere decir que, en muchos casos, cuando la tendencia alcista gana velocidad y su pendiente es cada vez más pronunciada, hay altas probabilidades de que se “retorne a la media” o que simplemente alcance una fase de estabilidad, al menos en el corto plazo.

Evidentemente, la rentabilidad de esta estrategia que se conoce como “hacer tasa” es alta debido a su elevado riesgo: si el dólar no cae, el retorno real en moneda dura del plazo fijo será negativo.