La gran preocupación para el multimillonario Elon Musk sería a partir del resultado del segundo trimestre de este año. Según los registros oficiales, en abril hubo una enorme baja en la cotización de la principal criptodivisa, Bitcoin.

Fuente: Xataca

Dicha información fue revelada a través de Tesla que habría registrado una pérdida de 23 millones de dólares. Todo eso, sucedió en el segundo trimestre de este año.

Parece ser que las acciones de la compañía de automóviles eléctricos, que hasta el momento se conoce que los argentinos pueden adquirir a través de “Cedears” habría disminuido llamativamente.

Eso sí, Tesla se refirió al Bitcoin en su anuncio y lo hizo ante los inversores luego de que el CEO de dicha empresa, Elon Musk, preguntara si Tesla iba o no a aceptar la moneda digital para la compra de esos modelos de vehículos.

Tras semejantes pérdidas repentinas, Tesla luego informó que tuvo una ganancia neta de 101 millones de dólares pero por las ventas de BTC en el primer trimestre. Eso, notablemente ayudó a impulsar las ganancias netas llegando a un récord de 438 millones de dólares.

Sergio Turi, de Inversiones en el Mundo, dijo en una entrevista: “La suba del precio de Bitcoin a principios de año fue producida principalmente por la gran influencia que tenía la opinión de Elon Musk…”

Y agregó: “luego los inversores se cansaron de que sus tweets movieran el precio, y ahora Tesla se está viendo perjudicada por ello”.

Esta situación inesperada dejó en limpio que Elon Musk comienza a perder su fortuna por apostar a esta inversión fallida, al menos de momento. Así es que Tesla ahora no consideraría a Bitcoin como un “activo de valor de mercado” desde el punto de vista contable.

Esto significaría que solo se puede reconocer un beneficio de ganancias solo si vende. Así se podrían asegurar los ingresos de la empresa. Por lo tanto, se cree que la caída en el valor de Bitcoin no afectaría las ganancias.

Sin embargo, Tesla está atento y considera que no se desprenderá de ninguna de sus participaciones, ya que le hará caso a la famosa frase que circula siempre entre los inversores: “Mientras no se venda, no se gana ni se pierde”.

Elon Musk comienza a perder su fortuna por apostar a esta inversión fallida y teme por lo que vendrá en el último trimestre del año. Sin embargo, como Bitcoin y Tesla son una de las 5 inversiones del multimillonario, no sería un problema significativo en su vida.

